Peking (awp/sda/afp) - McDonald's will die Zahl seiner Filialen in China bis 2022 fast verdoppeln. In den kommenden fünf Jahren würden 2000 zusätzliche Restaurants in der Volksrepublik eröffnet, erklärte die US-Fastfoodkette am Dienstag. Derzeit ist McDonald's in China mit 2500 Filialen vertreten. Mit der Expansion erhofft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...