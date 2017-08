HANNOVER (dpa-AFX) - Der Skandal um mit Fipronil belastete Eier ist in Niedersachsen aus Sicht von Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) überwunden. Umfangreiche Untersuchungen von Eiproben und Produkten hätten ergeben, dass über vier ermittelte Betriebe hinaus keine weiteren Eierproduzenten in Niedersachsen von dem Skandal betroffen seien, sagte Meyer am Dienstag in Hannover. "Das ist glaube ich ein gutes Zeichen." Alle Proben von außerhalb der betroffenen Betriebe seien negativ gewesen.

Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) forderte, das Insektizid Fipronil wegen seiner unbekannten Langzeitwirkung vom Markt zu nehmen. Die Risikoanalyse müsse verschärft werden. "Ich bin der Meinung, dass der Stoff vom Markt genommen werden soll."/evs/DP/tos

