Frankfurt - Die Ölpreise legen am Morgen zu, so die Analysten der Commerzbank.Brent steige auf 52,5 USD je Barrel, WTI auf 49,7 USD je Barrel. Sie würden von der Ankündigung Saudi-Arabiens profitieren, seine Öllieferungen an alle Abnehmer im September um mindestens 520 Tsd. Barrel pro Tag zu reduzieren. Die Lieferungen nach Asien sollten dabei um bis zu 10% niedriger ausfallen. Diese Ankündigung sei insofern bemerkenswert, da die heimische Nachfrage im September zurückgehe, sodass bei unveränderter Produktion mehr Rohöl für den Export zur Verfügung stehe.

