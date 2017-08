NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat nach seiner jüngsten Rekordserie zunächst eine Verschnaufpause eingelegt. Angesichts schwacher Außenhandelsdaten wichtiger Handelspartner der Vereinigten Staaten bewegte sich der US-Leitindex am Dienstag mit minus 0,08 Prozent auf 22 101,43 Punkte kaum vom Fleck. In den vergangenen neun Tagen hatte das Börsenbarometer jedes Mal ein Rekordhoch erreicht.

Der S&P 500 fiel am Dienstag um 0,12 Prozent auf 2477,93 Punkte. Für den Nasdaq-Auswahlindex 100 ging es um 0,14 Prozent auf 5926,14 Punkte nach unten./la/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0175 2017-08-08/16:11