Toronto (pts024/08.08.2017/15:45) - Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; FSE: P2Q; "Eloro") freut sich bekannt zu geben, dass mit der Neubewertung der Aktien der EHR Resources Limited (" EHR ") (ASX: EHX - vormals Cott Oil and Gas Limited) gehandelt an der australischen Wertpapierbörse seit 04. August 2017, alle Vereinbarungen des La Victoria Optionsabkommens mit EHR vom 29. März 2017 (das "Abkommen") nun erfüllt sind und dementsprechend die Phase 1 Earn-In begonnen hat. Gemäß des Abkommens, während der Phase 1 Earn-In Periode hat sich EHR verpflichtet CAD 2 Millionen an Explorationsausgaben an Eloro's hundertprozentigem gehaltenen La Victoria Gold Silver Projekt in Peru (das "Projekt" oder "La Victoria") beizusteuern, dafür erhält EHR eine 10%ige Beteiligung am Projekt. EHR kann dann wählen, im Level 2 Earn-in sich weiter zu beteiligen, wobei es erforderlich sein wird, weitere Explorationskosten in Höhe von CAD 3 Millionen einzuschießen, für weitere 15% an dem Projekt (für eine Gesamtbeteiligung am Projekt von 25%). La Victoria Exploration Update Die jüngste geologische Arbeit von Eloro zeigt, dass es ein umfangreiches, mehrphasiges epithermales Gold-Silber-Mineralisierungssystem auf La Victoria gibt, das um die Puca Fault und Umgebung herum zentriert ist (siehe Abbildung 1 und Pressemitteilung vom 13. Juni 2017). Gold-Mineralisierung tritt in einer Vielzahl von strukturellen Schichten parallel zu den Nordost verlaufenden Puca Fault auf, sowie senkrecht verlaufende Verwerfungen entlang dieser Struktur. Mineralisierungen wurden identifiziert vertikal über 1 km von der Höhe 3100 Meter bei Rufina bis zur Höhe 4200m in San Markito sowie verschiedene Treffer entlang verschiedener Strukturen über eine Strecke von über 3 Kilometer. Geologische Kartierungs- und Probenahmeprogramme werden in den Zielgebieten von Victoria-Victoria South und Ccori Orcco fortgesetzt, um diese umfangreichen mineralisierten Gebiete besser zu bewerten. Eloro hat Valdor Sudamerica S.A.C. für weitere 50,7 Kilometer zur Induced Polarization and Resistivity Studie (IP/Res) beauftragt. Diese Studie, die unter der Leitung von Dr. Chris Hale, P.Geo., Eloros Chief Geophysicist betreut wird, wird die IP/Res-Abdeckung im Nordosten von der Studie von 2016 in Rufina nach Victoria-Victoria South und Ccori Orcco über einen Bereich erweitern von ca. 2,2 km auf 3,4 km. Nach dessen Beendigung ermöglicht dies ein dreidimensionales Modell von Resistivity und Chargeability über das gesamte Gebiet bis zu einer Tiefe von 150m zu erstellen. Die IP/Res Daten werden in Verbindung mit magnetischen Studien und detaillierten geologischen Mapping ausgewertet, um potentielle Ziele für das Bohrprogramm zu identifizieren. Darüber hinaus hat Eloro Real Eagle Explorations E.I.R.L. beauftragt die detaillierten magnetischen Erhebungen über den neu erworbenen südlichen Teil des Eigentums zu erstellen, da diese Technik sehr effektiv ist, um Strukturen und potentielle mineralisierte Gebiete zu skizzieren. Der endgültige Bohrgenehmigungsantrag für den Rufina-Bereich wurde am 3. Juli 2017 dem Ministerium für Energie und Bergbau vorgelegt und wird derzeit zur Genehmigung geprüft. Die Wasserzulassungsfeldarbeit einschließlich Volumen- und Durchflussmessung wurde mit dem technischen Bericht abgeschlossen, der zeitnahe zur Unterstützung des Wasserzulassungsantrags vorgelegt werden soll. Die ökologische und archäologische Bewertung für die Regionen Victoria-Victoria South und Ccori Orcco ist im Gange und wird im Zusammenhang mit dem Bohrgenehmigungsantrag für diese Bereiche eingereicht. Testbohrungen wurden auf der Grundlage geologischer und magnetischer Untersuchungen skizziert; diese werden nach dem Erhalt der Ergebnisse aus der IP/Res-Studie verfeinert. Diese Ergebnisse werden für die Bohrgenehmigung für die Victoria-Victoria South und Ccori Orcco Bereiche zusammengestellt. Zu den Entwicklungen äußerte sich der Präsident und CEO von Eloro, Herr Thomas Larsen: "Ich freue mich sehr, dass unsere Farm-in Partner EHR Resources nun die endgültigen Anforderungen bei der Abwicklung der Transaktion abgeschlossen hat. Wir freuen uns auf einen sehr intensiven Spätsommer- und Herbstprogramm im La Victoria Projekt." EHR-Vorsitzender, Herr Stephen Dennis, fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass unsere Aktien mit unserem neuen Namen EHR Resources Limited in den Handel gestartet sind und wir schätzen sehr die Unterstützung, die wir von den Aktionären erhalten haben, in unserer jüngsten Kapitalerhöhung, die überzeichnet wurde. Wir freuen uns jetzt auf das erste Bohrprogramm, das in La Victoria am Start ist, was eine spannende Zeit für Eloro und EHR sein wird." Über Eloro Resources Ltd. Eloro ist eine Explorations- und Minenentwicklungsfirma, die eine 100%ige Beteiligung am La Victoria Gold / Silber-Projekt hält, das sich im produktiven Nord-Zentral-Mineralgürtel von Peru befindet. Das La Victoria Gold / Silber-Projekt umfasst 80,4 Quadratkilometer und liegt innerhalb von 50 km von mehreren großen, kostengünstig produzierenden Goldminen. Drei dieser Produzenten sind vom Grundstück zu sehen. Die Infrastruktur in der Gegend ist gut mit Zugang zu Straße, Wasser und Strom und liegt in einer Höhe von 3.100m bis 4.200m über dem Meeresspiegel. Eloro hält auch ein Portfolio von Gold- und Basismetall Gebieten im nördlichen und westlichen Quebec. Für weitere technische Informationen über das La Victoria-Projekt wird der Leser auf den NI 43-101 Technical Report über die La Victoria Au-Ag Property, Ancash, Peru unter dem Firmenprofil auf SEDAR ( http://www.sedar.com ) verwiesen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Thomas Larsen, Präsident und CEO oder Jorge Estepa, Vice-President of Eloro Resources Ltd. unter +1 (416) 868-9168. Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Stellungnahmen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken die Pläne, Einschätzungen, Vorhersagen, Prognosen, Erwartungen oder Ansichten der Körperschaft zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf Grundlage von der Körperschaft aktuell zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich in dieser Form eintreten. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse könnten sich maßgeblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ereignissen unterscheiden. Leser sollten zukunftsgerichteten Aussagen kein unangemessenes Vertrauen schenken. Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (entsprechend der Begriffsdefinition in den Richtlinien der TSXV) übernehmen Verantwortung für die Korrektheit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung. Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.elororesources.com/s/NewsReleases.asp?DateRange=2017/01/01...2017/12/ 31 Dr. William Pearson, P.Geo., eine qualifizierte Person im Kontext zum National Instrument 43-101 hat den technischen Inhalt dieses Textes überprüft und genehmigt. (Ende) Aussender: Munz Jochen - Team1738 Ansprechpartner: Jochen Munz Tel.: +49 6 236 4790860 E-Mail: info@team1738.de Website: www.team1738.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170808024

