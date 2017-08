Greene, Tweed Co. wurde als Rohstofflieferant mit dem "2017 Supplier of the Year Award" von Applied Materials, Inc. (Nasdaq: AMAT) ausgezeichnet, dem führenden Anbieter von Werkstofftechnologielösungen, die bei der Herstellung nahezu aller neuen Chips und modernen Displays weltweit zum Einsatz kommen. Die Preise wurden auf dem Executive Supplier Forum von Applied Materials verliehen. Mit dieser Veranstaltung unterstreicht das Unternehmen seine Bemühungen, enge Beziehungen mit den Lieferanten zu unterhalten, sie über die strategische Richtung sowie die Prioritäten von Applied auf dem Laufenden zu halten und das Engagement der Lieferanten zu fördern.

Greene, Tweed AMAT Supplier of the Year Award (Photo: Greene, Tweed)

"Wir freuen uns sehr über den "2017 Supplier of the Year Award" von Applied Materials und sind stolz auf diese Anerkennung unserer hochwertigen Leistung und unseres innovativen Lösungsportfolios", kommentierte Rick Andersen, Vice President und General Manager of Semiconductor bei Greene, Tweed. "Wir sind kontinuierlich bestrebt, bestmöglichen Service und hochwertige Lösungen für die Halbleiterindustrie zu liefern."

Applied hat seine Investitionen in F&E über die letzten Jahre kontinuierlich erhöht und bahnbrechende, neue Erzeugnisse entwickelt, darunter ein Produkt mit dem stärksten Wachstum in unserer Unternehmensgeschichte", erläuterte Gino Addiego, Senior Vice President of Engineering, Operations and Quality bei Applied Materials. "Die engen technischen und operativen Beziehungen zu unseren Lieferanten sind grundlegend für unsere Fähigkeit, innovative Produkte zu entwickeln und diese schnell und erfolgreich auf den Markt zu bringen. Ich möchte den Gewinnern des "2017 Supplier of the Year Award" für ihren Beitrag zum Erfolg und Wachstum von Applied in diesem Jahr herzlich danken."

Dank seiner hervorragenden Leistungen in den letzten Jahren hat Greene, Tweed entscheidend dazu beigetragen, dass Applied Materials seine technischen und betrieblichen Ziele erreichen und seinen Kunden branchenführende Produkte liefern konnte.

Über Greene, Tweed

Greene, Tweed nutzt langjährige Erfahrungen mit diversen Märkten und Produkten, um seinen Kunden innovative Lösungen bereitzustellen, mit denen diese ihre Leistungsherausforderungen bewältigen und die Gesamtbetriebskosten senken können. Das Unternehmen verfügt über technische, Vertriebs- und Supportmitarbeiter in allen Teilen Amerikas, Europa und Asien und ist damit in der Lage, auf globaler Ebene Lösungen für individuelle Anwendungen zu liefern. Greene, Tweed positioniert sich seit über 150 Jahren an der vordersten Front der Innovation und ist stolz darauf, führende Produkte anzubieten, beispielsweise Chemraz, Arlon, Avalon und WR AR, die weltweit im Handel sind.

Die Produkte von Greene, Tweed werden in der ganzen Welt verkauft und vertrieben. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer +1.215.256.9521 oder auf unserer Website unter www.gtweed.com.

