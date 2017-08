Analysten warnen vor einer Blase bei US-Technologieaktien. Nicht alle Experten teilen diese Einschätzung. In einem sind sich Optimisten und Pessimisten aber einig: Kursrücksetzer sind eine gute Gelegenheit für Zukäufe.

Aktionäre von Facebook hatten Ende Juni Grund zur Freude. Die Aktie des Social-Media-Giganten kletterte auf einen neuen Rekordstand von rund 147 Euro. Facebook-Investoren werden bereits seit einigen Jahren verwöhnt: Seit Mitte 2013 ist der Aktienkurs des Unternehmens fast durchgängig gestiegen - und der Technologietitel ist mit seinem Höhenflug nicht allein.

Auch die Aktienkurse der Google-Mutter Alphabet, des Streaming-Dienstes Netflix und des Online-Händlers Amazon haben in den vergangenen Jahren kräftig zugelegt. Ein Kurs-Rekord bei Apple trieb den US-Aktienindex Dow Jones Anfang August gar auf ein neues Allzeithoch.

Vielen Marktbeobachtern ist die Rally bei Technologiefirmen nicht geheuer. Zwar meldete Facebook im zweiten Quartal dank hoher Werbeeinnahmen ein Umsatzplus von 45 Prozent und auch Apple, Amazon und Alphabet konnten ihre Umsätze deutlich steigern. Auf den ersten Blick scheinen die aktuellen Bewertungen also gerechtfertigt. Der steile Aufwärtstrend der vergangenen Zeit weckt allerdings Erinnerungen an die Dotcom-Blase kurz vor der Jahrtausendwende. Erste Anzeichen gibt es: Investoren ziehen sich bereits aus dem Markt zurück. Anfang Juli zogen Anleger an einem einzigen Tag fast zwei Milliarden US-Dollar aus börsengehandelten Indexfonds (ETFs) ab, die Technologie-Indizes nachbilden.

Anleger müssen sich entscheiden, wie sie es mit Tech-Aktien halten wollen: auf den Zug aufspringen, abwarten oder verkaufen. Michael Dutz hat sich für eine vierte Option entschieden. Der Vorstand der Vermögensverwaltung Adlatus investiert in Aktien wachstumsstarker Technologieunternehmen, hält sich aber von US-Konzernen fern. In seinem Depot beim Vermögensverwalter-Contest der DAB ...

Den vollständigen Artikel lesen ...