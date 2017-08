New York - Der Dow Jones Industrial hat nach seiner jüngsten Rekordserie zunächst eine Verschnaufpause eingelegt. Angesichts schwacher Aussenhandelsdaten wichtiger Handelspartner der Vereinigten Staaten bewegte sich der US-Leitindex am Dienstag mit minus 0,08 Prozent auf 22 101,43 Punkte kaum vom Fleck. In den vergangenen neun Tagen hatte das Börsenbarometer jedes Mal ein Rekordhoch erreicht.

Der ...

