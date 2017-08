Neuss (ots) -



Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), der weltweit führende

Anbieter automobiler Innenausstattung, wird seine Interieur-Studie

"eXperience in Motion" (XiM18) vom 12. bis 24. September auf der IAA

in Frankfurt vorstellen. Mit über 30 innovativen Produkt- und

Prozesslösungen für die nächste Generation von elektrischen und

autonom fahrenden Autos macht die Konzeptstudie die Zukunft des

Autoinnenraums schon heute erlebbar. In unterschiedlichen

Interieur-Modi zeigt YFAI, wie sich Optik, Haptik und Funktion im

Interieur der Zukunft - dem "Next Living Space" - nahtlos

ineinanderfügen.



Zunehmende Vernetzung und neue Mobilitätskonzepte wie Carsharing,

Elektroautos oder autonome Fahrzeuge bringen radikale Veränderungen

in Mobilität und Verkehr mit sich. Angesichts dieser weltweiten

Megatrends und vollkommen neuer Designkonzepte von aufstrebenden

Fahrzeugherstellen präsentiert YFAI Entwicklungen, die ungeahnte

Möglichkeiten der Interaktion von Mensch und Innenraum aufzeigen.



"Unsere XiM18-Studie ist die Antwort darauf, was wir im Auto tun

werden, wenn wir nicht mehr selber fahren müssen", sagt Han Hendriks,

Chief Technology Officer von YFAI. "Wenn der Fahrer zukünftig nicht

mehr hinter dem Steuer sitzen muss, wird sich das Auto zu einem

erweiterten Lebensraum wandeln. Mit dem XiM18-Konzept

veranschaulichen wir, wie aus dem Autoinnenraum ein funktionaler

Wohnraum wird, in dem wir uns entspannen oder arbeiten können, der

uns aber auch zum Spielen und Verweilen einlädt. Unser neues Konzept

zeigt, wie wir die Entwicklungen im Innenraumdesign für die neue

Generation von Elektrofahrzeugen und autonom fahrenden Autos

anführen."



Das Konzept zeigt in verschiedenen Interieur-Modi, wie sich

Innenraumfunktionalitäten im Fahrzeug fundamental verändern werden.

Für die Passagiere bietet das Fahrzeug ein ungeahntes Maß an

Flexibilität, um dem neuen Lifestyle entsprechend mehr individuellen

Platz und mehr Zeit zur Entspannung, für die Arbeit oder auch einfach

für einen Film zu haben. Es demonstriert auch die gesamten

Integrationsfähigkeiten von YFAI im Hinblick auf den Innenraum.



Weitere Innovationen in den Bereichen Dekorteile,

Interieur-Beleuchtung, Oberflächen und Häute komplettieren das

marktführende Portfolio, das YFAI auf der IAA in Frankfurt zeigen

wird.



XiM18 feiert seine Europapremiere auf der IAA offiziell am 13.

September 2017 im Rahmen einer Pressekonferenz von 11:00 bis 11:25

Uhr am YFAI Stand in Halle 5.1, B26.



Der ausführliche Pressetext ist im Medien-Center unter www.yfai.de

digital digital verfügbar.



YFAI bei Facebook: https://www.facebook.com/YFautointeriors

ExperienceInMotion

NextLivingSpace



Über Yanfeng Automotive Interiors:



Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) ist weltweit führend in der

automobilen Innenausstattung und gestaltet Gegenwart und Zukunft des

Erlebnisraums "Auto". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in

Shanghai und beschäftigt global mehr als 33.000 Mitarbeiter an rund

110 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 20 Ländern. YFAI

entwirft, entwickelt und fertigt innovative Innenraumkomponenten für

alle Automobilhersteller. Das Unternehmen entstand 2015 als Joint

Venture zwischen Yanfeng, einem der größten Automobilzulieferer in

China, und Adient, dem weltweit führenden Anbieter von

Automobilsitzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.YFAI.com.





