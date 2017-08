Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Während sich die europäischen Indizes momentan extrem ausgeglichen präsentieren, liefert die laufende Berichtssaison Impulse für die Einzelwerte. Die Umsätze sind vergleichsweise dünn, Händler sprechen von einer Sommerflaute. Der Euro, der zuletzt mit seiner Stärke die europäischen Aktienmärkte übergeordnet belastet hatte, tritt mit Kursen von etwa 1,18 Dollar seit Wochenstart auf der Stelle. In diesem Umfeld verliert der DAX 0,1 Prozent auf 12.243 Zähler, der Euro-Stoxx-50 liegt mit 3.508 Zählern knapp über Vortagsniveau.

Auch an der Wall Street verweigern die Indizes nahezu jede Bewegung, die Volatilität des viel beachteten US-Index S&P-500 fiel zum Wochenstart auf den historisch tiefsten jemals gemessenen Stand. Seit fast zwei Wochen bewegt sich der Index kaum noch vom Fleck. "Die geringe Volatilität am Aktienmarkt kann unserer Ansicht nach jahrelang andauern und die Risikobereitschaft der Investoren unterstützen", heißt es dazu von Richard Turnill, globaler Chef-Investmentstratege bei BlackRock.

Die Rohstoffpreise geben wieder etwas nach. Der am Vortag noch favorisierte Rohstoffsektor fällt um 0,5 Prozent zurück. Ein Dämpfer kommt aus China. Dort sind die Exporte und auch die Importe im Juli schwächer als im Juni gewachsen und auch schwächer als von Analysten erwartet. Einige Akteure finden in dem Datenkranz aber auch Positives. Die Exporte in die Wirtschaftszone der Asean-Staaten hätten sich wieder um 1,6 Prozent beschleunigt, nachdem sie in den Vormonaten negativ gewesen seien.

Deutsche Post und Uniper mit guten Zahlen

Unternehmensseitig geht die Berichtssaison mit voller Fahrt weiter. Gut kommt die nach oben präzisierte Gewinnprognose von Uniper an. Deswegen soll auch die Dividende um 25 Prozent erhöht werden statt lediglich um 15 Prozent. Uniper ziehen um 3,1 Prozent an. Positiv stellen die Analysten der UBS heraus, dass das bereinigte EBIT bereits zum Ende des ersten Halbjahres die Prognosespanne des Unternehmens für das Gesamtjahr erreicht habe.

Auch die Zahlen der Deutschen Post werden freundlich aufgenommen, die Aktie legt um 0,4 Prozent zu, zwischenzeitlich notierte sie auf Allzeithoch. Der Logistikriese hat verlässlich geliefert, die Margen seien gut. Der Konzern profitiert unter anderem von dem andauernden Trend zu mehr Interneteinkäufen.

Jungheinrich legen um 1,4 Prozent zu, das Unternehmen hat seine Gewinnspanne nach oben präzisiert. Die Analysten der DZ Bank gehen davon aus, dass sich die Unternehmensprognose auf absoluter Basis erneut als zu konservativ erweisen wird. Nach einem guten ersten Halbjahr setzte sich der Trend zur Lagerautomatisierung fort. Bei Alstria Office sorgen Gewinnmitnahmen für ein Minus von 1,8 Prozent, nachdem die Prognoseerhöhung schon eingepreist worden war.

Gut kommen neue Verkehrszahlen von Air France-KLM an. Die Airline konnte nicht nur die Passsagierzahl deutlich steigern, sondern auch ihren Auslastungsgrad. Der Kurs legt um 0,7 Prozent zu. Heidelbergcement notieren 1,2 Prozent leichter, nachdem die Tochtergesellschaft Italcementi eine Strafe der italienischen Kartellbehörde von 84 Millionen Euro zahlen soll. Dies geht aber auf angebliche Verfehlungen aus der Zeit vor der Übernahme zurück. Der Kaufvertrag solle damals eine Absicherung gegen derartige Risiken enthalten haben.

Siltronic brechen ein

Für einen kräftigen Kurseinbruch bei Siltronic von 9 Prozent sorgt das mögliche Ende der "Goldilocks"-Phase für das Unternehmen. Denn der Siltronics-Konkurrent Sumco Corp plant Kapazitätserweiterungen. Sumco will die Produktion von 300-mm-Wafern ausbauen und investiert dazu fast 340 Millionen Euro. Durch die bei Finanzleuten als "Capex" gefürchteten Investitionen dürften die Margen sinken und damit das Momentum des Gewinnwachstums nachlassen. "Die Sorge, dass das als nächstes bei Siltronic ansteht, könnte eine mehrjährige Investmentstory zum Ende bringen", so ein anderer Händler.

Delivery Hero springen um 5 Prozent nach oben. Für die Aktie hagelt es Kaufempfehlungen von Analysten, nachdem die Schweigeperiode sechs Wochen nach dem Börsengang ausgelaufen ist. Epigenomics stürzen um über 14 Prozent ab. Das Biotechunternehmen hatte am Vorabend mitgeteilt, wegen hoher Verluste die Hälfte des Grundkapitals für verloren zu halten, und ruft deswegen eine außerordentliche Hauptversammlung ein.

