Wiesbaden (ots) - An der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 nehmen von den 48 zugelassenen Parteien letztendlich 42 Parteien teil. Wie der Bundeswahlleiter weiter mitteilt, beteiligen sich dabei die folgenden 34 Parteien mit Landeslisten:



1. CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands 2. SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands 3. DIE LINKE - DIE LINKE 4. GRÜNE - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 5. CSU - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 6. FDP - Freie Demokratische Partei 7. AfD - Alternative für Deutschland 8. PIRATEN - Piratenpartei Deutschland 9. NPD - Nationaldemokratische Partei Deutschlands 10. FREIE WÄHLER - FREIE WÄHLER 11. Tierschutzpartei - PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 12. ÖDP - Ökologisch-Demokratische Partei 13. Die PARTEI - Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative 14. BP - Bayernpartei 15. Volksabstimmung - Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung; Politik für die Menschen 16. PDV - Partei der Vernunft 17. MLPD - Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 18. BüSo - Bürgerrechtsbewegung Solidarität 19. SGP - Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale 20. DIE RECHTE - DIE RECHTE 21. Allianz Deutscher Demokraten 22. Tierschutzallianz - Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz 23. B* - bergpartei, die überpartei; ökoanarchistisch-realdadaistisches sammelbecken 24. BGE - Bündnis Grundeinkommen; Die Grundeinkommenspartei 25. DiB - DEMOKRATIE IN BEWEGUNG 26. DKP - Deutsche Kommunistische Partei 27. DM - Deutsche Mitte; Politik geht anders... 28. Die Grauen - Die Grauen - Für alle Generationen 29. du. - Die Urbane. Eine HipHop Partei 30. MG - Magdeburger Gartenpartei; ökologisch, sozial und ökonomisch 31. MENSCHLICHE WELT - Menschliche Welt; für das Wohl und Glücklich-Sein aller 32. Die Humanisten - Partei der Humanisten 33. Gesundheitsforschung - Partei für Gesundheitsforschung 34. V-Partei³ - V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer



Die SPD, DIE LINKE, GRÜNE, FDP, AfD, FREIE WÄHLER, Die PARTEI, MLPD und BGE sind in allen 16 Ländern mit Landeslisten vertreten, die CDU in allen Ländern außer Bayern, die CSU nur in Bayern. Neben Mitgliedern der oben genannten Parteien treten Mitglieder folgender 8 zugelassener Parteien als Wahlkreiskandidatinnen und -kandidaten an:



35. Bündnis C - Bündnis C - Christen für Deutschland 36. DIE EINHEIT - DIE EINHEIT 37. DIE VIOLETTEN - Die Violetten; für spirituelle Politik 38. FAMILIE - Familien-Partei Deutschlands 39. DIE FRAUEN - Feministische Partei DIE FRAUEN 40. MIETERPARTEI - Mieterpartei 41. Neue Liberale - Die Sozialliberalen 42. UNABHÄNGIGE - UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie



Sechs zur Bundestagswahl eigentlich zugelassene Parteien (Deutsche Konservative - DEUTSCHE KONSERVATIVE, ZENTRUM - Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870, DGP - Die GERADE Partei, REP - DIE REPUBLIKANER, JED - Jugend- und Entwicklungspartei Deutschlands, TPD - Transhumane Partei Deutschland) treten weder mit Landeslisten noch mit Wahlkreiskandidatinnen oder -kandidaten an.



Genaue Angaben zu der Reihenfolge aller Parteien mit ihren Landeslisten auf den Stimmzetteln in den einzelnen Ländern wird der Bundeswahlleiter mit gesonderter Pressemitteilung veröffentlichen. Zugelassene Wahlvorschläge erscheinen selbst dann auf dem Stimmzettel, wenn eine Partei nachträglich erklärt, sie wolle auf die Teilnahme an der Wahl verzichten.



