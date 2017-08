FRANKFURT (dpa-AFX) - Eon -Aktien haben an Dienstagnachmittag von Aussagen des Energiekonzerns zur Dividende profitiert. Sie bauten ihre Gewinne aus und legten zuletzt um 1,20 Prozent auf 8,859 Euro zu. Für ein Tageshoch reichte es allerdings nicht ganz, nachdem sie am Vormittag nach einem optimistischeren Ausblick der Beteiligung Uniper noch bis auf rund 8,88 Euro gestiegen waren. Die Tochter hatte eine überraschend hohe Ausschüttung für seine Anteilseigner in Aussicht gestellt.

Am Nachmittag teilte Eon nun mit, die Ausschüttungsquote gemessen am bereinigten Konzernüberschuss ab dem Geschäftsjahr 2018 auf mindestens 65 Prozent anzuheben. Einem Händler zufolge ist das mehr als erwartet. Am Markt sei eher mit bis zu 60 Prozent gerechnet worden. Für 2017 peilt Eon unverändert eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie an./mis/he

ISIN DE000ENAG999 DE000UNSE018

AXC0185 2017-08-08/16:54