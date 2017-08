PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Dienstagnachmittag nach einem verhaltenen Start seine Gewinne etwas ausgebaut. Zuletzt stand bei dem Leitindex der Eurozone ein Plus von 0,35 Prozent auf 3518,08 Punkte zu Buche. Börsianer verwiesen auf positive Impulse von der tonangebenden Wall Street, wo der Dow Jones Industrial bereits den zehnten Tag in Folge ein Rekordhoch erreichte./la/he

