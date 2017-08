FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursverluste beim Euro haben dem Dax am Dienstagnachmittag auf die Sprünge geholfen. Der deutsche Leitindex drehte wieder ins Plus und stieg zuletzt um 0,31 Prozent auf 12 295,48 Punkte. Damit blieb er aber in seiner jüngsten Handelsspanne zwischen etwa 12 100 und rund 12 300 Punkten.

Der Eurokurs war zuvor nach starken Zahlen vom US-Arbeitsmarkt wieder etwas deutlicher unter die Marke von 1,18 US-Dollar gerutscht. In dem Land war die Zahl der offenen Stellen auf ein Rekordhoch gestiegen. Viele offene Stellen könnten künftigen Druck auf die Arbeitgeber signalisieren, beim Kampf um neue Mitarbeiter die Löhne zu erhöhen. Ein zunehmender Lohndruck wiederum könnte zu weniger Zurückhaltung der US-Notenbank Fed bei ihrer Geldpolitik führen./mis/he

