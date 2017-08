Der Versorger E.ON will ab dem Geschäftsjahr 2018 einen höheren Anteil des bereinigten Konzernüberschuss' an seine Aktionäre ausschütten als bislang angestrebt. Ab dem kommenden Geschäftsjahr solle die Dividendenausschüttungsquote auf mindestens 65 Prozent gemessen am bereinigten Konzernüberschuss angehoben werden, teilte der Konzern am Dienstag...

Den vollständigen Artikel lesen ...