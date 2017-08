FRANKFURT (Dow Jones)--Aktionäre des Stromkonzerns Eon können sich mittelfristig auf eine höhere Dividendenzahlung freuen. Der Vorstand will ab 2018 mindestens 65 Prozent des bereinigten Konzerngewinns ausschütten, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Wie hoch die Quote ab 2018 dann konkret ausfällt, will Eon mit Bekanntgabe der Jahreszahlen für 2017 mitteilen. Die Ausschüttungsquote soll sich daran orientieren, was auch Wettbewerber ihren Anteilseignern zahlen.

Für das Geschäftsjahr 2017 will der Stromversorger wie angekündigt noch eine fixe Dividende von 30 Cent pro Aktie ausschütten.

Eon hatte eine höhere Dividende bereits angekündigt. Vorstandschef Johannes Teyssen hatte auf der Hauptversammlung im Mai angekündigt, ab dem nächsten Jahr 50 bis 60 Prozent des bereinigten Jahresüberschusses zu zahlen. Für das Horrorjahr 2016 mit einem Verlust von 16 Milliarden Euro überwies der Energieerzeuger 21 Cent je Anteilsschein an die Aktionäre.

Analysten erwarteten im Mai, dass die Essener auch 2018 und 2019 mit einem bereinigten Gewinn von 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro abschließen und damit auf dem für dieses Jahr angepeilten Niveau verbleiben. Eon ist laut Webseite der Deutschen Börse in rund 2,2 Milliarden Aktien eingeteilt.

August 08, 2017

