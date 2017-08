NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat nach einem verhaltenen Start seine jüngste Rekordserie fortgesetzt. Der US-Leitindex erklomm am Dienstag bei 22 167,63 Punkten den bislang höchsten Wert seiner Geschichte. Zuletzt stand noch ein Plus von 0,20 Prozent auf 22 163,33 Punkte zu Buche. Bereits in den vergangenen neun Tagen hatte das Börsenbarometer jedes Mal ein Rekordhoch erreicht.

Der S&P 500 stieg um 0,16 Prozent auf 2484,78 Punkte und erreichte zwischenzeitlich ebenfalls eine Bestmarke. Für den Nasdaq-Auswahlindex 100 ging es um 0,11 Prozent auf 5941,22 Punkte nach oben. Börsianer sprachen von einem weiterhin positiven Umfeld für Aktien.

Enttäuschende Außenhandelsdaten wichtiger Handelspartner der Vereinigten Staaten dämpften derweil die gute Laune der Anleger an der Wall Street nur etwas. Mit China und Deutschland mussten die beiden Hauptadressaten der Kritik von US-Präsident Donald Trump im Juli beziehungsweise Juni jeweils Dämpfer im Außenhandel hinnehmen. Andererseits werde der Druck aber unter anderem vom schwachen Dollar abgemildert. In der Theorie ist dies von Vorteil für die Exportaussichten der US-Unternehmen.

Weil sich die Berichtssaison der Unternehmen allmählich ihrem Ende nähert, blieb es dort vergleichsweise ruhig. Aktien von Michael Kors sprangen um gut 20 Prozent nach oben, weil der Luxusgüterkonzern in seinem ersten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen hatte und auch beim Ausblick positiv überraschte. Damit notierten die Anteilscheine wieder auf dem Niveau von Ende Dezember letzten Jahres.

Ansonsten waren die Blicke auf UPS gerichtet: Gestützt von einer optimistischen Analystenstudie und Branchenzahlen aus Europa rückten die Anteile an dem Logistiker um rund 1 Prozent vor. Die Citigroup hatte sie zuvor zum Kauf empfohlen, und außerdem werteten Händler die Resultate der Deutschen Post hier als förderlich. Bei dem Konkurrenten hatte das zweite Quartal für gute Laune bei den Anlegern gesorgt.

Für Aufsehen sorgte ansonsten noch die Aktie von FibroGen mit einem Kurssprung um knapp die Hälfte. Das Biotech-Unternehmen hatte einen Studienerfolg für das Medikament Pamrevlumab vermeldet.

Bei den Papieren von Foot Locker verhalf eine positive Studie der Bank Morgan Stanley zu einem Aufschlag von gut 4 Prozent. Analyst Jay Sole zeigte sich überzeugt, dass der auf Sportartikel spezialisiere Handelskonzern der Konkurrenz durch den Online-Riesen Amazon trotzen kann./la/he

