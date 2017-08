New York - Der Dow Jones Industrial hat nach einem verhaltenen Start seine jüngste Rekordserie fortgesetzt. Der US-Leitindex erklomm am Dienstag bei 22'167,63 Punkten den bislang höchsten Wert seiner Geschichte. Zuletzt stand noch ein Plus von 0,20 Prozent auf 22'163,33 Punkte zu Buche. Bereits in den vergangenen neun Tagen hatte das Börsenbarometer jedes Mal ein Rekordhoch erreicht.

Der S&P 500 stieg um 0,16 Prozent auf 2484,78 Punkte und erreichte zwischenzeitlich ebenfalls eine Bestmarke. Für den Nasdaq-Auswahlindex 100 ging es um 0,11 Prozent auf 5941,22 Punkte nach oben. Börsianer sprachen von einem weiterhin positiven Umfeld für Aktien.

Enttäuschende Aussenhandelsdaten wichtiger Handelspartner der Vereinigten Staaten dämpften derweil die gute Laune der Anleger an der Wall Street nur etwas. Mit China und ...

