Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich präsentiert. Während es bei der zehnjährigen sowie bei der zweijährigen Anleihe minimal bergauf ging, gab es in den übrigen Laufzeiten keine Bewegung zu sehen. Der Bund-Future zeigte sich dagegen am Nachmittag knapp behauptet.In den Blick der Anleger ...

