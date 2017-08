Frankfurt - Das Thema Nachhaltigkeit ist längst nicht mehr nur ein Modebegriff, so die Experten von Union Investment.Verbraucher würden zum Beispiel auf nachhaltige Lebensmittel und Kleidung achten. Immer stärker wachse auch das Vermögen von nachhaltigen Geldanlagen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz habe sich das entsprechende Anlagevolumen im Jahr 2016 um 29 Prozent auf knapp 420 Milliarden Euro vergrößert. Auch Union Investment biete Privatanlegern Fonds an, die bei der Auswahl der Wertpapiere im Portfolio Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen würden. Am 10. Juli 2017 haben die Experten von Union Investment diese Palette mit dem Mischfonds UniRak Nachhaltig Konservativ (ISIN LU1572731245/ WKN A2DMWY) erweitert.

