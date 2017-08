Mit der Aufnahme der von den Grünen übergelaufenen Elke Twesten in die CDU-Fraktion ist der Machtwechsel im niedersächsischen Landtag vollzogen. Welche Gesetze noch beschlossen werden sollen, kündigte die CDU bereits an.

Die Machtverschiebung im niedersächsischen Landtag ist vollzogen: Die von den Grünen zur CDU gewechselte Abgeordnete Elke Twesten hat am Dienstag erstmals an einer Sitzung der Unionsfraktion teilgenommen. "Ich habe die letzten Tage in entspannter Atmosphäre verbracht. Es war die richtige Entscheidung", sagte Twesten zu Beginn der Sitzung.

Die Politikerin war am Montagabend vom CDU-Kreisverband Rotenburg/Wümme in die Partei aufgenommen worden. Als Landtagsabgeordnete wurde sie damit automatisch Mitglied der CDU-Fraktion. Für die CDU sitzt sie ab sofort in drei Landtagsausschüssen.

Twestens am Freitag überraschend angekündigter Wechsel hatte eine Regierungskrise in Niedersachsen ausgelöst, da Rot-Grün damit seine Ein-Stimmen-Mehrheit im Parlament verloren hat. Am 15. Oktober soll ein neuer Landtag gewählt werden.

Der Generalsekretär der niedersächsischen SPD, Detlef Tanke, forderte die CDU in einem ...

