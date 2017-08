McDonald's will massiv in China expandieren. Die Fastfood-Kette will die Zahl der Filialen dort in den kommenden fünf Jahren von 2500 auf 4500 ausbauen. Bisher tat sich McDonald's in dem Land allerdings schwer.

Die US-Schnellrestaurantkette McDonald's will das Tempo bei der Expansion in China kräftig forcieren. In den nächsten fünf Jahren sollen die Filialen im bevölkerungsreichsten Land der Welt von 2500 auf 4500 ausgebaut werden. Das teilte der Konzern am Dienstag in Oak Brook im US-Bundesstaat Illinois mit. Der "Vision 2022" genannte Plan soll in China über einen Zeitraum von fünf Jahren zweistellige Wachstumsraten beim ...

