Köln (ots) -



"Sektor goes Duden" - das war das Motto unter dem 1LIVE den 18. April zum Aktionstag ausgerufen hatte. Das Ziel: Bergisch Gladbach, Hagen, Herne und Siegen endlich in den Duden zu bekommen! Genau diese vier NRW-Städte waren dort bislang nicht zu finden. 1LIVE wollte das nicht akzeptieren: Den ganzen Tag über haben die Hörer über 1live.de ihren Protest zum Ausdruck gebracht. Das Ergebnis wurde dann dem Duden-Verlag gebündelt überreicht.



Jetzt zeigt sich: Die Aktion war erfolgreich! Am 9. August erscheint die 27. Auflage des Duden und ALLE vier Sektorstädte haben jetzt einen eigenen Eintrag.



Grund für 1LIVE den Tag gemeinsam mit den Städten zu feiern. Unter anderem werden 1LIVE-Reporter vor den örtlichen Buchläden zelten, um direkt zum Verkaufsstart ein Exemplar des neuen Duden zu ergattern. Und sie werden in den Städten die neuen, richtigen Exemplare gegen alte Duden eintauschen. Auch der Duden-Verlag wird zu Wort kommen und erklären, wie er endlich einsichtig wurde und wie wichtig die Initiative der 1LIVE-Hörer dafür war.



Fotos unter ard-foto.de



https://presselounge.wdr.de https://twitter.com/WDR_Presse



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: Sven Gantzkow WDR Presse und Information sven.gantzkow@wdr.de 0221 220 4603