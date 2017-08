FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursverluste des Euro nach starken Zahlen vom US-Arbeitsmarkt haben dem Dax am Dienstag auf die Sprünge geholfen. Der deutsche Leitindex legte am Nachmittag zu und schloss mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 12 292,05 Punkten.

Damit blieb er aber in seiner jüngsten Handelsspanne zwischen etwa 12 100 und rund 12 300 Punkten. Über der letztgenannten Marke liegen den Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar zufolge nun erst einmal Hürden, nachdem der Dax hier zuletzt mehrfach wieder nach unten gedreht war.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax stieg am Dienstag um 0,13 Prozent auf 25 152,41 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,05 Prozent auf 2284,41 Zähler fiel./mis/he

