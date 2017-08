Einfach zu installierende 200 Mbit/s Konnektivität in kompakter Bauform mit 22 dBi High Gain-Antenne



Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks (http://www.cambiumnetworks.com/), ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, gab heute die Verfügbarkeit des drahtlosen Breitbandmoduls ePMP Force 190 (http://www.cambiumnetworks.com/products/access/epmp-1000/) bekannt. Das System kann in der Konfiguration für drahtlose Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit bis zu 200 Mbit/s Konnektivität für das Streaming von Video-, Sprach- und Datenanwendungen aufwarten. Implementiert als Punkt-zu-Mehrpunkt-Konfiguration mit ePMP 2000 oder ePMP 1000 Access Point (http://www.cambiumnetworks.com/products/access/epmp-2000/) (AP) bietet das Force 190 Subscriber Module (SM) mit seiner 22 dBi Antenne bis zu 200 Mbit/s an bidirektionalem Durchsatz auf lange Reichweite.



"ePMP Force 190 wurde entwickelt, um die schnelle Einrichtung von Drahtlosverbindungen in von Störfeldern geplagten Umgebungen zu unterstützen", sagt Sakid Ahmed, Vice President of Engineering bei Cambium Networks. "Mit High Gain-Antenne, engem Abstrahlwinkel und kompaktem Formfaktor ist Force 190 ideal für eine qualitativ hochwertige Vernetzung, die sich in Umfeldern mit starker Interferenz bewährt und einfach zu installieren ist".



Die wichtigsten Features von Force 190:



- 200 Mbit/s bidirektionaler Durchsatz - 4.9 - 5.9 GHz Frequenzen - konfigurierbar für die Kanalbreiten 5, 10, 20 und 40 MHz - 22 dBi Antennengewinn für große Reichweiten - Niedrige Latenzzeiten von 2 - 3 ms für sensitive Streaming Video- und Sprach-Konnektivität - Kompakter Formfaktor - plus einfache Installation



"Das Force 190-Design basiert auf dem Input von Wireless Internet Service Providern aus aller Welt", erklärt Scott Imhoff, Senior Vice President Product Management bei Cambium Networks. "Die Lösung bietet eine erschwingliche, qualitativ hochwertige Verbindung, die störsicher ist und schnell eingesetzt werden kann, um die Einrichtung einer Hochgeschwindigkeitsanbindung an so gut wie jedem Standort binnen weniger Stunden zu ermöglichen".



Cambium Networks streamt am 8. August um 9:00 Uhr morgens (CDT) ein kostenloses ePMP Solutions-Webinar (https://register.gotowebinar.com/register/5659647426843961601).



ePMP Force 190 ist ab sofort über die Vertriebspartner von Cambium Networks (http://www.cambiumnetworks.com/where-to-buy/) erhältlich.



Informationen zu Cambium Networks



Cambium Networks ist ein führender globaler Anbieter von bewährten Lösungen für die drahtlose Vernetzung, die Verbindungen schafft - zwischen Menschen, Orten und Dingen. Das umfangreiche Unternehmensportfolio an verlässlichen, skalierbaren und sicheren drahtlosen Schmalband- und Breitband-Plattformen ermöglicht allen Dienstleistern und Netzbetreibern in Industrie, Wirtschaft und Regierung die Einrichtung von kostengünstiger und zuverlässiger Konnektivität mit hoher Leistungsstärke. Das Unternehmen hat derzeit mehr als sechs Millionen WLAN-Komponenten in tausenden von anspruchsvollen Netzwerken in mehr als 150 Ländern im Einsatz. Das im Einzugsgebiet von Chicago ansässige Cambium Networks verfügt über FuE-Zentren in den USA, Großbritannien und Indien und wickelt seinen Vertrieb über eine Reihe von bewährten globalen Distributoren ab.



Weitere Informationen finden Sie unter www.cambiumnetworks.com.



