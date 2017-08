Porsche prüft, aus der Dieselproduktion auszusteigen. Wer Dieselgate verstehen will, muss auf die deutsche Autokontrollbehörde schauen. Denn das Kraftfahrt-Bundesamt wie nie etwas vom Abgasskandal mitbekommen haben.

Die Autoindustrie? Ist für Ekhard Zinke, den Chef des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA), seit jeher ein Partner, mehr noch: ein Sehnsuchtsobjekt. Wer daran zweifelt, dem sei diese Szene empfohlen: die Internationale Automobil-Ausstellung in Frankfurt. Auf dem Stand des Tuners Brabus steht Zinke und staunt. Vor ihm eine knallorange Kugel, die früher einmal ein normaler Smart war. Nun aber steht hier ein umgebautes 100-PS-Geschoss, von 0 auf 100 in einem Atemzug. Der Brabus Ultimate. Verbrauch: spielt keine Rolle. CO2-Ausstoß: 121 Gramm pro Kilometer. So viel wie eine Mercedes C-Klasse. Für Zinke kein Problem. Hier paare sich "Emotionalität mit Rationalität", juchzt der KBA-Chef, Jahrgang 1954, knatschbraunes Sakko mit goldener Krawattennadel. "Eine Symbiose", schwärmt er weiter. Und: "Machen wir uns nichts vor: Wir Autofahrer leben auch von der Emotionalität, vom Fahrspaß."

Der Präsident der obersten Kfz-Behörde Deutschlands gibt vor laufender Fernsehkamera den Autoverkäufer. Zehn Jahre ist das jetzt her. Doch mit dem Wissen von heute illustriert die Szene eine fatale Wahrheit: Deutschland, einig Autoland und Zinke waren einander geschätzte Partner eines bundesdeutschen politisch-kraftfahrtindustriellen Komplexes. Kein Wunder, dass Zinke E-Mails gern "mit industriefreundlichem Gruß" beendet.

Wer Dieselgate verstehen will, muss sich dem KBA zuwenden. Und dessen Chef. Es geht dabei um vorauseilenden Amtsgehorsam, Unwissen und womöglich auch um Korruption. Zinke steht für eine Behörde, die sich bislang wohl zuerst als dienender Punkte-Überwachungs- und Pkw-Zulassungsverein verstand und dabei die zweite ebenso wichtige Rolle vernachlässigte: die als Überwacher der Autokonzerne. Schließlich könnte das KBA Typenzulassungen ja nicht nur erteilen, sondern auch entziehen. Theoretisch jedenfalls.

Zinke will es nicht. "Aus Umweltgründen nehme ich keine Autos von der Straße", sagte er einige Jahre nach seinem Amtsantritt. Sicherheit sei für ihn ein Grund für hartes Durchgreifen. Die Umwelt nicht. Auf solche Zusagen baute seither die Autoindustrie - mit dem Ergebnis, dass die Autorepublik seit zwei Jahren von einem Skandal in den nächsten stolpert. Und noch jedes Mal, in jedem Statement, vor dem Untersuchungsausschuss und nach jeder Enthüllung gibt Zinke zu Protokoll: Er wisse von nichts. Man habe keine Hinweise auf Manipulationen gehabt - und von einer illegalen Abschaltung der Abgasreinigung, einer Abschalteinrichtung, erst aus der Zeitung erfahren.

Damit ist Zinke bislang immer durchgekommen. Nun aber ist der Eklat da. Das KBA soll laut "Bild"-Zeitung Berichte über verbotene Abschalteinrichtungen geschönt, Prüfberichte geändert und Fakten unterschlagen haben, um den Autobauer Porsche vor einer Rückrufaktion zu bewahren. Angeblich wusste das KBA bereits seit mehr als einem Jahr von den 22 000 Porsche, die europaweit mit verbotener Software für den Prüfstand fit gemacht wurden. Erst jetzt aber erging ein "amtlich verpflichtender Rückruf". Doch erst, nachdem der Konzern das KBA auf eine illegale Einrichtung hingewiesen hatte und mit der Behörde eine Lösung austüftelte: ein Softwareupdate.

Der Eindruck: Große Autobauer haben bei Millionen Fahrzeugen den Schadstoffausstoß manipuliert. Zinkes Behörde hätte das verhindern können - schaute aber systematisch weg. Eine fatale Nähe der Behörde zur Autoindustrie ist kaum noch zu bestreiten. Doch hat diese Nähe mitunter sogar kriminelle Züge? Nach Informationen der WirtschaftsWoche aus Kreisen des Verkehrsministeriums soll es im Amt im vergangenen Jahr angeblich Ermittlungen gegen Mitarbeiter wegen des Verdachts der Bestechlichkeit gegeben haben. "Es ging um Geschenke der Autoindustrie", sagt ein Insider. Das KBA war für eine Anfrage nicht zu erreichen. Das Bundesverkehrsministerium lehnte eine Stellungnahme ab.

Man ließ sich gerne täuschen

Interne Mails legen nahe, wie eng Behörde und Industrie einander sind. Etwa jene aus dem November 2015, in der ein Mitarbeiter von Volkswagen an zwei KBA-Führungskräfte schreibt: "In unserem letzten Termin in Wolfsburg hatten wir Ihnen zugesagt, Messhardware zur Verfügung zu stellen." VW sagt dazu das KBA habe seine Autos überprüft. Da es sich um Vergleichsmessungen mit "alter" gegen "neue" Software handelte, bat das KBA um Überlassung eines Messlaptops mit Softwareanalysefunktion. Im Klartext: Das KBA musste die Softwareupdates für den Rückruf der Schummeldiesel freigeben - und VW lieferte die IT dazu.

Die Industrie führt ihre Aufseher an der Nase herum - den Eindruck hat Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Autobauer, so vermutete er vor dem Abgas-Untersuchungsausschuss, täuschten das KBA mit präparierten "Golden Cars", also mit optimierten Fahrzeugen, die dafür sorgen sollen, dass das Auto Tests besteht. Er habe "sehr, sehr harte Hinweise bekommen", dass es für die Zulassungen "zwei verschiedene Fahrzeug- oder Produktlinien gibt", sagt er: jeweils eine für CO2 und eine für Tests auf Stickoxide.

Das KBA selbst hatte immerhin schon Zweifel daran, dass VW für seine Zulassungstests normale Autos präsentierte. So heißt es in einem internen Konzept vom November 2015, dass bezüglich VW unsicher sei, "ob bei allen Typprüfungen hinsichtlich der CO2-Emissionen immer Serienfahrzeuge verwendet wurden" und der ...

