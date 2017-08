Der Energiekonzern E.ON (ISIN: DE000ENAG999) will ab dem Geschäftsjahr 2018 die Dividendenausschüttungsquote auf mindestens 65 Prozent gemessen am bereinigten Konzernüberschuss anheben. Die detaillierte Ausschüttungsquote wird mit den Geschäftszahlen für das Jahr 2017 konkretisiert, wie E.ON am Dienstag berichtete. Für das Geschäftsjahr 2017 soll weiterhin der Hauptversammlung die Ausschüttung einer fixen Dividende in Höhe von 30 Cent pro Aktie vorgeschlagen werden. ...

