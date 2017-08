ZÜRICH (Dow Jones)--Mit kleinen Gewinnen ist der Aktienmarkt in der Schweiz am Dienstag aus dem Handel gegangen. Am Nachmittag kam ein wenig Schwung in das Geschäft und der Leitindex SMI zog an. Parallel legten auch die Aktienindizes in den übrigen europäischen Ländern und an der Wall Street zu. Teilnehmer führten den Umschwung auf die neuen Daten zu den offenen Stellen in den USA zurück. Deren Zahl hat im Juni die Rekordhöhe von 6,16 Millionen erreicht. Zuvor verlief das Geschäft ruhig und impulsarm; Händler sprachen von einer "Sommerflaute". Alle 30 Aktien im SMI bewegten sich um weniger als 0,8 Prozent nach oben oder unten. Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 9.162 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 33,23 (zuvor: 34,03) Millionen Aktien.

Unterstützung für den Gesamtmarkt kam von den Schwergewichten Nestle und Novartis, die 0,1 bzw 0,5 Prozent zulegten. Tagessieger im SMI war die ABB-Aktie mit Zugewinnen von 0,75 Prozent. Die Titel hatten am Vortag deutlicher nachgegeben. Die Uhrenwerte litten unter schwachen Handelsbilanzdaten aus China, einem wichtigen Abnehmermarkt. Swatch verloren 0,6 Prozent, Richemont gaben 0,1 Prozent ab. Bankenwerte wurden verschmäht. So fielen Credit Suisse um 0,3 Prozent, Julius Bär um 0,6 Prozent und UBS um 0,2 Prozent.

