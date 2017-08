Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag minimal im Plus geschlossen. Der Leitindex SMI mäandrierte fast den ganzen Tag über in einer engen Bandbreite um den Schlusskurs vom Vortag. Nur am späteren Nachmittag vermochte er sich nach einem überraschend positiven Handelsbeginn in New York mit neuerlichen Rekordständen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...