NEW YORK (Dow Jones)--Erneut auf Rekordkurs geht die Wall Street am Dienstag. Sowohl der Dow-Jones-Index als auch der S&P-500 haben das höchste Niveau ihrer Geschichte erreicht. Nach einem zunächst zähen Geschäft brachten Konjunkturdaten Schwung in den Handel: Die Zahl der offenen Stellen in den USA hat im Juni eine Rekordhöhe von 6,16 Millionen erreicht. Zuvor hatten enttäuschende Handelsbilanzdaten aus China und Deutschland laut Händlern Zweifel an der Lage der Weltwirtschaft geweckt und kleinere Gewinnmitnahmen ausgelöst. Gegen Mittag Ostküstenzeit gewinnt der Dow-Jones-Index 0,2 Prozent auf 22.155 Punkte. Der S&P-500 steigt ebenfalls um 0,2 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,4 Prozent. Vor allem die Indexschwergewichte Apple und Goldman Sachs ziehen den Dow mit Gewinnen von 1,4 bzw 0,9 Prozent nach oben. Apple sind auf ein neues Allzeithoch gestiegen.

Avis Budget und Tenet Healthcare nach Zahlen unter Druck

Die Quartalszahlen kommen eher aus der zweiten Reihe der US-Unternehmen. Unter anderem hat der Autovermieter Avis Budget am Montag nach Börsenschluss enttäuschende Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht und dabei seinen Ausblick gesenkt. Das drückt die Aktie um 7,4 Prozent.

Der Krankenversicherer Tenet Healthcare hat ebenfalls nach einem schwachen Quartal die Prognose gesenkt. Die Aktie fällt um 10,8 Prozent.

Die Aktie der Hotelkette Marriott hält sich da noch vergleichsweise gut; sie verliert "nur" 2,2 Prozent. Zwar übertrafen die Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes, doch lag die Gewinnprognose für das laufende Quartal etwas unter dem Analystenkonsens.

Einen Sprung nach oben um knapp 20 Prozent macht dagegen die Aktie von Michael Kors. Umsatz und Gewinn des Modekonzerns sind in dessen erstem Geschäftsquartal nicht so stark zurückgegangen wie befürchtet. Valeant-Aktien verteuern sich um 8,5 Prozent. Der Pharmahersteller hat nicht nur einen höheren Umsatz erzielt als erwartet, sondern auch gewaltige Fortschritte beim Schuldenabbau vermeldet.

Nach Börsenschluss am Dienstag wird mit Walt Disney wieder ein Schwergewicht über den Verlauf des dritten Geschäftsquartals berichten. Anleger scheinen hier verhalten optimistisch; die Aktie steigt um 0,4 Prozent.

Der Dollar rückt mit den starken Daten vom Arbeitsmarkt deutlich vor. So fällt der Euro auf 1,1740 Dollar zurück nach einem Stand über 1,18 Dollar vor den Daten. Auch gegen Yen und Pfund zeigt sich der Dollar gestärkt. Mit dem festen Dollar gerät das in Dollar gehandelte Gold unter Druck und gibt 0,3 Prozent auf 1.254 Dollar je Feinunze ab.

Die Ölpreise haben derweil leicht in Plus gedreht. Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI steigt um 0,2 Prozent 49,49 Dollar. Am Ölmarkt warten die Akteure gespannt auf die Ergebnisse des zweitägigen Treffens von Opec-Mitgliedern und -Nichtmitgliedern in Abu Dhabi, das am Dienstag endet. Auf dem Treffen sollte laut Opec-Vertretern erörtert werden, wie eine konsequentere Einhaltung der im Januar beschlossenen Förderbegrenzungen erreicht werden kann. Überdies werden am Dienstag die API-Daten zu den US-Öllagerbeständen veröffentlicht.

Anleihen stehen im Schatten des Aktienmarkts, der von den starken Arbeitsmarktdaten profitiert. Überdies wecken die Daten die Fantasie für Zinserhöhungen, was die umlaufenden Rentenpapiere weniger attraktiv macht.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 22.155,18 0,17 36,76 12,11 S&P-500 2.486,61 0,23 5,70 11,07 Nasdaq-Comp. 6.406,66 0,36 22,88 19,01 Nasdaq-100 5.953,44 0,32 18,71 22,41 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,36 0,8 1,35 15,7 5 Jahre 1,84 2,6 1,81 -8,7 7 Jahre 2,10 3,0 2,07 -14,4 10 Jahre 2,29 3,1 2,25 -15,9 30 Jahre 2,87 3,6 2,83 -19,7 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1740 -0,59% 1,1810 1,1793 +11,6% EUR/JPY 130,02 -0,45% 130,61 130,70 +5,8% EUR/CHF 1,1462 -0,23% 1,1488 1,1467 +7,0% EUR/GBP 0,9053 -0,01% 0,9054 1,1041 +6,2% USD/JPY 110,74 +0,13% 110,60 110,83 -5,3% GBP/USD 1,2969 -0,58% 1,3044 1,3019 +5,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,49 49,39 +0,2% 0,10 -13,2% Brent/ICE 52,49 52,37 +0,2% 0,12 -10,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.253,78 1.257,70 -0,3% -3,92 +8,9% Silber (Spot) 16,37 16,29 +0,5% +0,08 +2,8% Platin (Spot) 974,60 967,50 +0,7% +7,10 +7,9% Kupfer-Future 2,94 2,91 +1,0% +0,03 +16,4% ===

August 08, 2017 11:59 ET (15:59 GMT)

