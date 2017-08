NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag leicht zugelegt. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 52,47 US-Dollar. Das waren neun Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im September stieg um sieben Cent auf 49,44 Dollar.

Am Markt kursierten Meldungen, wonach Saudi-Arabien die Ölexporte nach Asien beschränken könnte, um so die Preise zu stützen. "Saudi-Arabien versucht derzeit offensichtlich mit allen Mitteln, die Ölpreise auf einem einträglichen Niveau zu halten", kommentierten Rohstoffexperten der Commerzbank. Einschnitte bei den Exporten nach Asien seien insofern bemerkenswert, da die Nachfrage in Saudi-Arabien selbst zurückgehe, so dass bei unveränderter Produktion mehr Rohöl für den Export zur Verfügung stehe.

Bei einem Treffen von Vertretern der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) bekannten sich alle Staaten zu den beschlossenen Förderbeschränkungen. Einigen Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten war vorgeworfen worden, sich nicht an das Abkommen zu halten./jsl/he

