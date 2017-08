Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag minimal im Plus geschlossen. Der Leitindex SMI mäandrierte fast den ganzen Tag über in einer engen Bandbreite um den Schlusskurs vom Vortag. Nur am späteren Nachmittag vermochte er sich nach einem überraschend positiven Handelsbeginn in New York mit neuerlichen Rekordständen vorübergehend etwas deutlicher im positiven Bereich festzusetzen. Bei den einzelnen Blue Chips fielen hierzulande einzig Vifor Pharma etwas aus dem Rahmen.

Laut Analysten mangelt es derzeit an Impulsen, die einen weiteren Anstieg rechtfertigen würden. Vor den moderaten Verlusten am Montag hatte das wichtigste Schweizer Börsenbarometer neun Sitzungen in Folge im Plus beendet. Grundsätzlich sei das Bewertungsniveau an den Aktienmärkten weiter sehr hoch, was sie für Enttäuschungen etwas verletzlich mache, lautet daher der Tenor am Markt.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,08% höher bei 9'162,33 Punkten, wobei er im Tageshoch (9'190 Punkte) wenige Zähler ans Intraday-Jahreshoch vom Vortag herankam. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, büsste hingegen 0,02% auf 1'464,31 Zähler ein, während der breite Swiss Performance Index (SPI) wiederum um 0,05% auf 10'431,16 Zähler stieg. Von den 30 wichtigsten Titeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...