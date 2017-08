Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.515,63 +0,28% +6,84% Stoxx50 3.123,99 +0,25% +3,77% DAX 12.292,05 +0,28% +7,06% FTSE 7.542,49 +0,14% +5,60% CAC 5.218,89 +0,21% +7,33% DJIA 22.168,31 +0,23% +12,17% S&P-500 2.489,44 +0,34% +11,19% Nasdaq-Comp. 6.417,13 +0,52% +19,21% Nasdaq-100 5.965,78 +0,52% +22,66% Nikkei-225 19.996,01 -0,30% +4,61% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,15 -11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,47 49,39 +0,2% 0,08 -13,2% Brent/ICE 52,45 52,37 +0,2% 0,08 -10,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.254,35 1.257,70 -0,3% -3,35 +8,9% Silber (Spot) 16,39 16,29 +0,6% +0,10 +2,9% Platin (Spot) 973,90 967,50 +0,7% +6,40 +7,8% Kupfer-Future 2,94 2,91 +1,0% +0,03 +16,5%

FINANZMARKT USA

Erneut auf Rekordkurs geht die Wall Street am Dienstag. Sowohl der Dow-Jones-Index als auch der S&P-500 haben das höchste Niveau ihrer Geschichte erreicht. Nach einem zunächst zähen Geschäft brachten Konjunkturdaten Schwung in den Handel: Die Zahl der offenen Stellen in den USA hat im Juni eine Rekordhöhe von 6,16 Millionen erreicht. Vor allem die Indexschwergewichte Apple und Goldman Sachs ziehen den Dow mit Gewinnen von 1,4 bzw 0,9 Prozent nach oben. Apple sind auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Quartalszahlen kommen eher aus der zweiten Reihe. Unter anderem hat Avis Budget enttäuschende Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht und dabei seinen Ausblick gesenkt. Das drückt die Aktie um 7,4 Prozent. Tenet Healthcare hat ebenfalls nach einem schwachen Quartal die Prognose gesenkt. Die Aktie fällt um 10,8 Prozent. Die Aktie der Hotelkette Marriott hält sich da noch vergleichsweise gut; sie verliert "nur" 2,2 Prozent. Zwar übertrafen die Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes, doch lag die Gewinnprognose für das laufende Quartal etwas unter dem Analystenkonsens. Einen Sprung nach oben um knapp 20 Prozent macht dagegen die Aktie von Michael Kors. Umsatz und Gewinn des Modekonzerns sind in dessen erstem Geschäftsquartal nicht so stark zurückgegangen wie befürchtet. Valeant verteuern sich um 8,5 Prozent. Der Pharmahersteller hat nicht nur einen höheren Umsatz erzielt als erwartet, sondern auch gewaltige Fortschritte beim Schuldenabbau vermeldet. Der Dollar rückt mit den starken Daten vom Arbeitsmarkt deutlich vor. Mit dem festen Dollar gerät das in Dollar gehandelte Gold unter Druck. Die Ölpreise haben derweil leicht in Plus gedreht. Am Ölmarkt warten die Akteure gespannt auf die Ergebnisse des Treffens von Opec-Mitgliedern und -Nichtmitgliedern in Abu Dhabi. Überdies werden am Dienstag die API-Daten zu den US-Öllagerbeständen veröffentlicht. Anleihen stehen im Schatten des Aktienmarkts, der von den starken Arbeitsmarktdaten profitiert. Überdies wecken die Daten die Fantasie für Zinserhöhungen, was die umlaufenden Rentenpapiere weniger attraktiv macht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q, Burbank

FINANZMÄRKTE EUROPA

Bei dünnen Umsätzen traten die europäischen Börsen am Dienstag mehr oder weniger auf der Stelle. Am Nachmittag erhielten sie etwas Unterstützung von der Währungsseite: Der Euro fiel von 1,18 auf 1,1750 Dollar, als aus den USA eine rekordhohe Zahl an offenen Stellen gemeldet wurde. Einzelwerte erhielten Impulse von der laufenden Bilanzsaison. Gut kamen die nach oben präzisierte Gewinnprognose von Uniper und die in Aussicht gestellte Dividendenerhöhung an. Uniper zogen um 3,4 Prozent an. Eon stiegen um 1,7 Prozent. Das Unternehmen kündigte am Tag vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen an, künftig eine höhere Dividende zu zahlen. Konkrete Informationen dazu sollen mit der Veröffentlichung der Zahlen für 2017 gegeben werden. RWE gewannen 1,8 Prozent. Auch die Zahlen der Deutschen Post wurden freundlich aufgenommen und trieben die Aktie um 1,3 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Gewinnmitnahmen drückten Jungheinrich um 1,4 Prozent nach unten, obwohl das Unternehmen seine Gewinnspanne nach oben präzisiert hatte. Die Analysten der DZ Bank gehen davon aus, dass sich die Unternehmensprognose auf absoluter Basis erneut als zu konservativ erweisen wird. Bei Alstria Office (-2 Prozent) wurden ebenfalls Gewinne mitgenommen, nachdem die Prognoseerhöhung schon eingepreist worden war. Gut kamen ferner neue Verkehrszahlen von Air France-KLM an. Der Kurs legte um 0,6 Prozent zu. Heidelbergcement verloren 1,4 Prozent, nachdem die Tochtergesellschaft Italcementi eine Strafe der italienischen Kartellbehörde von 84 Millionen Euro zahlen soll. Siltronic fielen um 8,8 Prozent in Reaktion auf die Nachricht, dass der Konkurrent Sumco Corp Kapazitätserweiterungen plant. Delivery Hero sprangen um 5,2 Prozent nach oben. Für die Aktie hagelte es Kaufempfehlungen von Analysten, nachdem die Schweigeperiode sechs Wochen nach dem Börsengang ausgelaufen war. Epigenomics stürzten um über 15 Prozent ab. Das Biotechunternehmen hat wegen hoher Verluste die Hälfte des Grundkapitals verloren.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1729 -0,69% 1,1810 1,1793 +11,5% EUR/JPY 129,80 -0,62% 130,61 130,70 +5,6% EUR/CHF 1,1446 -0,37% 1,1488 1,1467 +6,9% EUR/GBP 0,9041 -0,14% 0,9054 1,1041 +6,1% USD/JPY 110,67 +0,06% 110,60 110,83 -5,3% GBP/USD 1,2972 -0,55% 1,3044 1,3019 +5,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Enttäuschend Handelsbilanzdaten aus China haben am Dienstag das Geschehen an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien geprägt. Der jüngste Dollar-Höhenflug nach dem überzeugenden US-Arbeitsmarktdaten zum Wochenschluss schien dagegen auszulaufen. Die chinesische Notenbank hatte den Renminbi höher gefixt, auch der Yen erholte sich etwas vom jüngsten Schwächeanfall zum Dollar. Der sich erholende Yen belastete den japanischen Aktienmarkt. In Australien drückten heimische Daten zum Verbrauchervertrauen und die enttäuschenden Daten aus dem wichtigen Handelspartnerland China die Kurse. Im Minensektor verloren BHP Billiton 0,2 und Rio Tinto 0,5 Prozent, nachdem beide Werte anfänglich noch im Plus notiert hatten. Einen Tag vor dem Geschäftsausweis büßten Commonwealth Bank 1,1 Prozent auf ein Zweimonatstief ein. In Hongkong hievte Schwergewicht Tencent den HSI ins Plus. Händler sprachen börsenübergreifend von einem lauen Handel, zumal viele Marktteilnehmer im Urlaub weilten. Unter den Einzelwerten zogen Geely Auto in Hongkong um 6,7 Prozent auf Allzeithoch an. Der chinesische Automobilhersteller meldete einen Anstieg des Juli-Absatzes um 88 Prozent. Auch andere Sektoraktien legten zu. So stiegen Great Wall Motor um 5,1 Prozent - trotz eines deutlich schwächeren Absatzes als der der Konkurrenz. Eine unattraktive Dividende und Geschäftszahlen unter Markterwartung am Vortag drückten CLP um 2,1 Prozent. Während der schwächere Dollar den Goldpreis stützte, drehte Erdöl ins Plus. Investoren blickten gespannt auf das laufende Treffen des Erdölkartells Opec. Marktteilnehmer beschäftigte vor allem die Frage, ob und inwieweit glaubwürdige Ergebnisse hinsichtlich der beschlossenen Förderbegrenzungen präsentiert würden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche Post Profiteur der aktuellen Diesel-Debatte

Die Deutsche Post darf sich zu den Gewinnern der Debatte um Diesel-Fahrverbote zählen. Denn zum einen ist die Umstellung von dieselgetriebenen Lieferwagen auf Elektrofahrzeuge in der Paketzustellung des Logistikers bereits weit fortgeschritten. Zum anderen steigt auch das Interesse außerhalb des Konzerns am "Street-Scooter", den die Post seit 2014 in Eigenregie fertigt. Der Elektrolieferwagen stoße auf rege Nachfrage, sagte Post-Finanzvorstand Melanie Kreis am Dienstag während der Vorstellung der Zweitquartalszahlen. Die Dieseldebatte habe "das Interesse weiter angeheizt", sagte Kreis.

VW-Vorstand wusste laut Gericht von Dieselmanipulation

Audi hat im Abgasskandal nach Ansicht eines Gerichts offensichtlich vorsätzlich gehandelt. Angesichts der Tragweite beim Eingriff in die Motorensteuerung müsse eine solche Entscheidung von der Unternehmensführung getroffen worden sein. Der Vorstand unter seinem früheren Vorsitzenden Martin Winterkorn müsse nach Ansicht des Landgerichts von der Manipulation der Dieselfahrzeuge gewusst haben, hatte die Neue Juristische Wochenschrift geschrieben, die als erste auf das Urteil hingewiesen hatte. Der Autokonzern habe damit dem Motorenhersteller Audi geholfen, einen strafbaren Betrug zu begehen. Die Zivilkammer sei von der Kenntnis des VW-Vorstands überzeugt.

S&P bescheinigt Commerzbank Bonität von A- / Ausblick negativ

