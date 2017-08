Die Untersuchungen der Bafin auf Verstöße der Publizitätspflichten bei VW und Daimler haben für viel Wirbel gesorgt. Im Gespräch erklärt Wettbewerbsrechtler Rupprecht Podszun, warum die Lage kompliziert ist.

Die Bafin prüft, ob die potenziellen Autokartellanten VW und Daimler die Kapitalmärkte über ihre Anzeigen bei den Kartellbehörden hätten informieren müssen. Doch andererseits verpflichtet sie das Kartellrecht zur Verschwiegenheit, erklärt Rupprecht Podszun, Professor für deutsches und europäisches Wettbewerbsrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Warum ist es so schwierig für potenzielle Kartellanten ein drohendes Kartell-Verfahren gegenüber dem Kapitalmarkt zu kommunizieren?In der Kronzeugenregelung legt die EU-Kommission die Bedingungen für den möglichen Erlass von Geldbußen fest. Eine davon ist, dass die Unternehmen, die einen Kronzeugenantrag stellen, Vertraulichkeit wahren müssen. Das gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Kommission die so genannte Mitteilung der Beschwerdepunkte versendet hat oder den Kronzeugen ausdrücklich entbunden hat.

Wann kann ein Kronzeuge mit einer solchen Freigabe rechnen?Das kann lange dauern. Die Mitteilung der Beschwerdepunkte ist ein Verfahrensschritt, der erst nach Abschluss aller Ermittlungen und rechtlicher Prüfung erfolgt. Das Bundeskartellamt ist großzügiger, hier darf sich in der Regel der Kronzeuge äußern, sobald die Durchsuchungen abgeschlossen sind. Eine solche Schutzfrist ergibt auch Sinn: Solange noch bei anderen Unternehmen durchsucht werden soll, würde eine Mitteilung über den Kronzeugenantrag dazu führen, dass die anderen Kartellanten vorgewarnt sind.

Gibt es in dem Fall des möglichen Autokartells Besonderheiten?Ja, der Fall ist vor allem deshalb schwierig, weil die Kartellbehörden bis heute offenbar nicht durchsucht haben. Wenn sich die Kommission das noch vorbehalten wollte, musste sie die Unternehmen zum Stillschweigen verpflichten. Vielleicht ...

