London - Starke Zahlen vom US-Arbeitsmarkt haben Europas Börsen am Dienstag gestützt. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen nach einem eher lustlosen Wochenstart moderat im Plus.

Beim EuroStoxx 50 stand am Ende ein Plus von 0,28 Prozent auf 3515,63 Punkte zu Buche. Der CAC-40 in Paris gewann 0,21 Prozent auf 5218,89 Zähler. Für den FTSE 100 ging es um 0,14 Prozent auf 7542,73 Punkte nach oben. Damit nahm der britische Leitindex weiter Kurs auf sein Ende Mai erreichtes Rekordhoch.

In den USA war die Zahl der offenen Stellen auf einen Höchststand geklettert. Viele offene Stellen könnten künftigen Druck auf die Arbeitgeber signalisieren, beim Kampf um neue Mitarbeiter die Löhne zu erhöhen. Ein zunehmender Lohndruck wiederum könnte zu weniger Zurückhaltung der US-Notenbank Fed bei ihrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...