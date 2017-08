GA Telesis, LLC ("GA Telesis") und Wafra Capital Partners Inc. ("WCP Inc.") haben gemeinsam berichtet, dass GA Telesis ein neues Investment-Vehikel in Höhe von 500 Millionen US-Dollar von institutionellen und privaten Kunden von Wafra Capital Partners beschafft hat. Das Kapital dient der Etablierung eines zweiten Luftfahrt-Investment-Vehikels mit Fokus auf Investitionsgelegenheiten im Bereich Flugzeuge und Motoren. Diese Kapitalerhöhung bildet die zweite Finanzierungsrunde durch WCP Inc.

Das unter der Bezeichnung GA Telesis Aviation Investments 2 LLC ("GAIN 2") geführte Vehikel wird von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von GA Telesis, GA Telesis Capital Management, LLC, verwaltet. Dank dieser Kapitalerhöhung, dem Eigenkapital von GA Telesis und vorhandenen Kreditmöglichkeiten beträgt die Investitionskapazität von GA Telesis Aviation Investments LLC nun insgesamt bis zu 2 Milliarden US-Dollar.

Im Jahr 2014 hatten GA Telesis und WCP Inc. GAIN 1 durchgeführt. Die bisher erzielte Performance des Vehikels hat die Erwartungen für eine breite Palette von Investitionen im Leasingsektor für Verkehrsflugzeuge und Motoren übertroffen. Fast alle Vermögenswerte von GAIN 1 haben sich amortisiert.

GAIN 2 zielt auf Investitionen in kurz- und langfristiges Leasing sowie Finanzierung von Verkehrsflugzeugen, Motoren, Ausrüstungen für Flughafeninfrastruktur und ultramoderne Bauteile ab. Angesichts der Vielfalt möglicher Laufzeiten in einer breiten Palette von Anlagetypen und Kapitalstrukturen bietet GAIN 2 eine hohe Flexibilität für Investitionen. Derzeit besitzt und verwaltet GA Telesis eine Flotte von 30 Flugzeugen und 60 Motoren, während es seit 2002 die beispiellose Zahl von 300 Flugzeugen und 700 Motoren demontiert hat.

"Mit dem ursprünglichen GAIN-Vehikel haben wir für WCP Inc. eine signifikante realisierte Rendite erzielt", kommentierte Abdol Moabery, CEO von GA Telesis. "Wir freuen uns, mit GAIN 2 weiterhin strategischer Partner von WCP für Luftfahrtinvestitionen zu bleiben. Dies zeigt erneut die Kompetenz von GA Telesis bei der Kapitalbeschaffung und belegt eine beeindruckende Leistungsbilanz bei der Identifizierung und Verwaltung von Luftfahrtinvestitionen."

"Die Partnerschaft mit GA Telesis bei GAIN 1 hat hervorragende Renditen erbracht. Daher freuen wir uns nun natürlich ganz besonders, mit diesem erfolgreichen Managementteam an unserer Seite in GAIN 2 zu investieren", erklärte Michael Gontar, Chief Investment Officer von WCP Inc.

Über GA Telesis

GA Telesis ist der internationale Anbieter integrierter Luftfahrtlösungen für die Luft- und Raumfahrtbranche. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Realisierung von mehr Leistung und schafft dafür maßgeschneiderte, facettenreiche Lösungen, für die es seine Expertise bei der Strukturierung von Vermögenswerten in Lösungen für Komponenten-Lieferketten, Flugzeugtriebwerke, Flugzeugsysteme und Flugzeugkomponenten-MRO-Services integriert. GA Telesis bedient mehr als 2.000 Kunden auf sechs Kontinenten und liefert alle Triebwerke für Airbus-, Boeing-, Bombardier- und Embraer-Flugzeuge sowie für CFM International, General Electric, International Aero Engines, Pratt Whitney und Rolls-Royce.

Über WCP Inc.

WCP Inc., ein bei der SEC eingetragenes Investment-Beratungsunternehmen mit Sitz in New York liefert seinen Kunden Investment-Beratungsdienste. Der Hauptschwerpunkt des Unternehmens liegt bei Strukturierungs- und Beratungsdiensten für vornehmlich Scharia-konforme Investment-Vehikel in den Bereichen Ausrüstungsleasing, strukturierte Finanzierungen und Immobilien. Das Unternehmen WCP Inc., das ursprünglich den Bereich "Structure Finance" der Wafra Investment Advisory Group, Inc. bildete, wurde im Jahr 2011 zu einem eigenständigen, bei der SEC eingetragenen Berater und ist mehrheitlich im Besitz der Public Institution for Social Security of Kuwait, einer autonomen, von Kuwait kontrollierten öffentlichen Institution. Die Führungsspitze von WCP Inc. setzt sich aus den ehemaligen Mitarbeitern der Abteilungen Structured Finance und Business Product Development zusammen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

