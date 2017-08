Wieso mein Anlaghorizont (mind.) 8 Jahre ist (rollierend)? Weil es sowas wie einen Wirtschaftszyklus und/oder Debt-cycle gibt (Stichwort: Zinssatz als Signal-geber, etc.).Hier z.B. Mc Donald's (ein Unternehmen in einem Portfolio von vielen anderen Unternehmen aus versch. !! Branchen; DIVERSIFIKATION ! ).Der Newbie/Greenhorn startet mit kleinen Beträgen wohl mit einem Aktienkorb/Index-Sparplan, etc. - Achtet aber darauf, dass Einem nicht schon wieder unnötige Gebühren für "UNNÖTIGES" abverglangt werden. Sonst heißt's wieder: Wo war die Leistung (von dem Angestellten) ??p.s. ACHTUNG, Jedes Unternehmen -egal wie stark !-kann einmal ÜBERBEWERTET sein...Mr. Market versus FAIR VALUE

