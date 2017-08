Berlin (ots) - Daimler bietet den Haltern von EU1- bis EU4-Dieseln nach "Tagesspiegel"-Informationen eine Umtauschprämie in Höhe von 2000 Euro an, wenn sie bis Ende 2017 einen neuen Mercedes-Diesel kaufen. "Wenn Sie sich für einen neuen Smart Electric Drive entscheiden, beträgt die Prämie 1000 Euro", sagte eine Sprecherin dem Blatt. Die Prämie gelte markenunabhängig, genau wie bei Volkswagen.



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Wirtschaftsressort, Telefon: 030-29021-14602.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de