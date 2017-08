LUXEMBURG (dpa-AFX) - Auch in Luxemburg sind mit dem Insektizid Fipronil belastete Eier aufgetaucht. Die Regierung teilte am Dienstag mit, in Läden des Discounters Aldi seien zwei Chargen von Fipronil-Eiern gefunden worden. Sie seien seit dem 25. Juli im Handel und mit Haltbarkeitsdaten vom 15. und 16. August ausgezeichnet gewesen. Bei einer Charge (Ei-Code X-NL43868-XX) handele es sich um Ware, die nicht von kleinen Kindern gegessen werden dürfe, bei der anderen (X-NL42364-XX) gebe es kein Risiko für die Verbraucher. Die Eier seien durch den Discounter im Großherzogtum vom Markt genommen worden. Bisher waren in Luxemburg noch keine Fipronil-Eier bekannt geworden./eb/DP/tos

AXC0235 2017-08-08/18:58