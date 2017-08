BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag überwiegend deutlich zugelegt. Für gute Laune sorgten starke Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. Lediglich Ungarns Börse gab nach.

Der Warschauer Wig-30 stieg um 1,29 Prozent auf 2812,08 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann 1,06 Prozent auf 63 351,24 Punkte.

Im Branchenvergleich zogen vor allem Bergbauaktien an. Im Wig-30 beendeten die Papiere von JSW mit einem Plus von knapp 4 Prozent den Handelstag an der Indexspitze. Die Anteilsscheine des Branchenkollegen KGHM verzeichneten mit plus 2,59 Prozent ebenfalls klare Kursaufschläge. Sehr fest tendierten daneben die Anteilsscheine des Chemiekonzerns Synthos, die um 3,74 Prozent zulegten. Die Aktien des Ölunternehmens Grupa Lotos aber büßten als Schlusslicht im Wig-30 mehr als 1 Prozent ein.

Der tschechische Leitindex PX zog um 1,01 Prozent auf 1043,57 Punkte an. Damit stieg er bereits den vierten Handelstag in Folge. Gestützt wurde das Börsenbarometer vor allem von den deutlichen Kursgewinnen der Index-Schwergewichte CEZ (plus 2,86 Prozent) und Komercni Banka (plus 1,92 Prozent).

Die CEZ-Aktien profitierten dabei vor allem von den vorgelegten Geschäftszahlen. Der Nettogewinn des Energieversorgers etwa war im ersten Halbjahr 2017 um 21 Prozent auf 16,7 Milliarden tschechische Kronen gestiegen.

Auf weniger Begeisterung aber stießen die Zahlen des Getränkeherstellers Kofola, dessen Papiere mit einem Minus von 0,59 Prozent zu den wenigen Verlierern im PX gehörten. Das Unternehmen hatte im ersten Halbjahr 2017 einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen.

Der ungarische Leitindex BUX aber fiel um 0,46 Prozent auf 36 771,27 Punkte. Mit Blick auf die Konjunktur standen Inflationsdaten im Mittelpunkt: Die Verbraucherpreise hatten im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um auf das Jahr hochgerechnete 2,1 Prozent angezogen. "Wichtiger ist allerdings, dass die Kerninflation seit vergangenem Sommer deutlich zugelegt hat", kommentierte Analyst Gergely Ürmössy von der Erste Bank Ungarn die Zahlen. Diese um schwankungsanfällige Güter wie Energie und Lebensmittel bereinigte Rate lag im Juli bei 2,6 Prozent.

Bei den Einzelwerten verzeichneten die Aktien des Pharmakonzerns Gedeon Richter ein Minus von fast 2 Prozent. Bei den übrigen Blue Chips gab es hingegen weniger Bewegung. Die Papiere der OTP Bank gaben derweil etwas nach.

Der Moskauer RTS-Interfax-Index wiederum zog um 1,55 Prozent auf 1048,69 Punkte an./dkm/APA/la/tos

