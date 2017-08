Stuttgart (ots) -



Stuttgart. Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei Die Linke und Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, äußert sich im SWR Sommerinterview zu aktuellen politischen Fragen. Er sieht wenig Chancen für eine rot-rot-grüne Regierungskoalition auf Bundesebene und zeigt sich zuversichtlich in Bezug auf das Wahlergebnis. Riexinger betont, Die Linke würde nicht auf Konfrontation mit der Wirtschaft setzen. Das ausführliche Interview mit Bernd Riexinger ist heute Abend, 8. August 2017, ab 19.30 Uhr in den Landesnachrichten "SWR Aktuell Baden-Württemberg" im SWR Fernsehen zu sehen. Das Gespräch führt "SWR Aktuell"-Moderatorin Stephanie Haiber, es wurde heute Vormittag vor dem Stuttgarter Landtag aufgezeichnet.



Für eine Regierungskoalition auf Bundesebene müssten SPD und Grüne ihre Politik grundlegend ändern. "Wir stehen nicht zur Verfügung für nur kleine Korrekturen einer falschen Politik", so Riexinger. Bei einer Politik, die zum Beispiel die Renten und Löhne erhöhe oder ein Programm gegen prekäre Arbeit entwickle, seien die Linken dabei.



In Bezug auf das Wahlergebnis gibt sich der ehemalige Stuttgarter Verdi-Funktionär zuversichtlich. "Wir sind stabil auf der Bundesebene zwischen 8 und 10 Prozent, heute sogar bei zwei Umfrageinstituten über 10 Prozent. Ich glaube, dass wir in Baden-Württemberg über 5 Prozent kommen und das motiviert mich. Außerdem erlebe ich gerade einen ganz schönen Wahlkampf."



Riexinger kandidiert zum ersten Mal für den Bundestag. Bei der Landtagswahl im März 2016 erreichte er als Spitzenkandidat 2,9 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2013 kam Die Linke auf 4,8 Prozent. Auf die Frage, ob das Schwächeln der Linken in Baden-Württemberg daran liege, dass es den Menschen hier zu gut gehe, antwortet Riexinger: "Nein, den Baden-Württembergern geht es zum Teil gut, aber rund 30 bis 40 Prozent sind vom Aufschwung und von den Resultaten des Aufschwungs der letzten 13 Jahre ausgeschlossen worden. Wir haben auch hier sehr viel prekäre Beschäftigung, wir haben viele Menschen, die Angst davor haben müssen, im Alter ihren Lebensstandard nicht sichern zu können. Wir haben viele befristete Arbeitsverträge, viel Leiharbeit, viele Werksverträge."



Von Ministerpräsident Kretschmann höre man im Zusammenhang mit dem Dieselskandal zu wenig zum Thema Arbeitsplätze, moniert Riexinger. "Zwischen Kuschelkurs und zwischen Lobbyismus der Automobilindustrie und einer zukunftsgewandten Industriepolitik besteht doch ein großer Unterschied", kritisiert er Politik und Konzerne.



