Mannheimer Morgen über das Memo eines Google-Mitarbeiters Überschrift: Krude Gedankenwelt Es könnte absurder nicht sein: Ein weißer männlicher Programmierer bei einem US-Unternehmen, das in erster Linie weiße Männer beschäftigt, beklagt eine Diskriminierung von weißen Männern. In einem internen Memo kritisiert der Google-Entwickler Programme seines Arbeitgebers, die bessere Chancen für Frauen und Angehörige anderer Volksgruppen schaffen sollen. Das zentrale Argument des Tech-Machos, zumindest was Frauen betrifft: Diese seien aus biologischen Gründen nicht für technische Berufe geeignet, sie zu fördern daher ungerecht. Mit seinen kruden Gedanken hat der Mitarbeiter für beispiellose Aufregung beim Internetgiganten gesorgt. Schließlich sah sich sogar Google-Chef Sundar Pichai gezwungen, seinen Urlaub zu unterbrechen und Position für Vielfalt und Gleichberechtigung zu beziehen. Dass Google den wirren Programmierer nun entlassen hat (was nach deutschem Arbeitsrecht kaum möglich wäre), hat sich indes als Bärendienst erwiesen. Das Thema hat den Konzern damit verlassen und in Internet-Foren zahlreiche Unterstützer der sexistischen Sichtweise auf den Plan gerufen. Das ist das eigentlich Traurige an dem Fall: Längst überwunden geglaubte Positionen fallen tausendfach auf fruchtbaren Boden - auch in der vermeintlich so aufgeklärten westlichen Welt. Denn statt globaler Aufmerksamkeit hätte der junge Programmierer vor allem eines verdient: mit seiner Sichtweise gar nicht wahrgenommen zu werden. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2017 12:52 ET (16:52 GMT)