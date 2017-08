Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IAB: Zahl der offenen Stellen steigt im 2. Quartal weiter

Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland hat im zweiten Quartal 2017 ein neues Allzeithoch erreicht. Besonders hoch war die Arbeitskräftenachfrage nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im verarbeitenden Gewerbe Westdeutschlands. Laut IAB waren im zweiten Quartal 1.099.000 Stellen unbesetzt - 35.000 mehr als im ersten Quartal und 114.000 mehr als im zweiten Quartal 2016.

Organisierte Kriminalität in Deutschland weiter auf hohem Niveau

Das Geschehen der Organisierten Kriminalität in Deutschland bewegt sich weiter auf hohem Niveau: Im vergangenen Jahr waren bundesweit 563 Ermittlungsverfahren aus diesem Bereich anhängig, wie aus dem am Dienstag vom Bundeskriminalamt veröffentlichten Lagebild Organisierte Kriminalität hervorgeht. Dies waren drei Verfahren weniger als im Jahr davor. Einen Zuwachs von 53 auf 61 gab es in Berlin. Auch in Bayern stieg die Zahl der Verfahren von 70 auf 76, während sie in Nordrhein-Westfalen bei 107 verharrte.

Schulz fordert von Unternehmen mehr Ausbildungsplätze

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die Unternehmen zur Schaffung von mehr Ausbildungsplätzen aufgefordert. Es sei zu wenig, dass nur jeder fünfte Betrieb in Deutschland ausbilde, sagte Schulz beim Besuch eines Ausbildungszentrums im sächsischen Halsbrücke. Zugleich verlangte er eine gesellschaftliche Aufwertung von Ausbildungsberufen.

Niederländische Behörden testen jetzt auch Hühnerfleisch auf Fipronil

Die niederländischen Behörden testen angesichts des Fipronil-Skandals nun auch Hühnerfleisch auf mögliche Belastungen. Ein Sprecher der niederländischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (NVWA) sagte, derzeit werde Hühnerfleisch in Betrieben untersucht, in denen mit Fipronil belastete Eier entdeckt worden seien. Betroffen seien "einige Dutzend" Höfe, die sowohl Eier als auch Hühnerfleisch produzierten, erklärten die Behörden.

Venezuelas Armee stellt sich nach Angriff auf Militärstützpunkt hinter Maduro

Nach dem Angriff auf einen Armeestützpunkt in Venezuela hat sich das Militär demonstrativ hinter Präsident Nicolás Maduro gestellt. Umringt von drei Panzern und hunderten Soldaten trat der Verteidigungsminister und Armeechef Vladimir Padrino am Montagabend im Staatsfernsehen auf, um die Einigkeit und die "sehr gute Moral" der Streitkräfte deutlich zu machen. Im Parlamentsgebäude stürmten unterdessen Mitglieder der neuen präsidententreuen Verfassungsversammlung eine Sitzung des von der Opposition dominierten Parlaments.

US-Außenminister fordert bei Thailand-Kurzbesuch Ende von Nordkorea-Beziehungen

US-Außenminister Rex Tillerson hat bei einem Kurzbesuch in Bangkok Thailands Militärregierung aufgefordert, die Wirtschaftsbeziehungen zu Nordkorea einzuschränken. Der frühere Armeechef Prayut Chan-O-Cha, der an der Spitze der Militärjunta des Landes steht, empfing Tillerson am Dienstag strahlend - es war der erste Besuch eines US-Regierungsangehörigen seit dem Militärputsch in Thailand 2014. Die USA suchen derzeit Verbündete, um Nordkorea zum Stopp seines Atomprogramms zu bewegen.

Starkes Erdbeben erschüttert chinesische Provinz Sichuan

Die chinesische Provinz Sichuan ist am Dienstag von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Das Epizentrum der Erdstöße befand sich in einer abgelegenen Region knapp 300 Kilometer nördlich der Millionenstadt Chengdu, wie die US-Erdbebenbehörde USGS mitteilte. Das Beben erreichte eine Stärke von 6,5.

Kenianer stimmen über Präsidenten und Parlament ab

Trotz befürchteter Unruhen haben Millionen Kenianer bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am Dienstag ihre Stimmen abgegeben. Zehntausende Sicherheitskräfte waren bei dem Urnengang im Einsatz; größere Zwischenfälle gab es zunächst nicht. Beobachter rechneten mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Präsident Uhuru Kenyatta und Ex-Regierungschef Raila Odinga.

Generalstreik gegen Präsident Kabila in Kongo

Mit einem landesweiten Generalstreik hat die Opposition in der Demokratischen Republik Kongo am Dienstag gegen den langjährigen Präsidenten Joseph Kabila mobil gemacht. In der Hauptstadt Kinshasa kam das öffentliche Leben zwar nicht gänzlich zum Stillstand, doch waren die Auswirkungen des Streiks deutlich spürbar, wie AFP-Journalisten berichteten. Die Opposition hatte alle Einwohner aufgerufen, zu Hause zu bleiben und die Wirtschaft zum Erliegen zu bringen.

Türkei beginnt Bau von Mauer an der Grenze zum Iran

Die Türkei hat am Dienstag mit dem Bau einer Mauer an der Grenze zum Iran begonnen. Wie die Verwaltung der östlichen Provinz Agri mitteilte, besichtigte der Provinzgouverneur Süleyman Elban die Arbeiten an der "Sicherheitsmauer". Fotos zeigten Kräne, die zwei Meter breite Betonelemente entlang der Grenze platzieren. Die drei Meter hohe Mauer soll die Infiltration von kurdischen Kämpfern und Schmugglern aus dem Nachbarland verhindern.

USA

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Aug -0,3% gg Juli

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste Woche Aug +2,7% gg Vorjahr

