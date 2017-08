US-Präsident Donald Trump ist mit den ersten 200 Tagen seiner Amtszeit zufrieden. "After 200 days, rarely has any Administration achieved what we have achieved..not even close", teilte der US-Präsident am Dienstag über Twitter mit.

Als Beleg fügte er eine vom Sender Foxnews verbreitete Statistik an, wonach seit seinem Amtsantritt 1,074 Millionen Jobs in den USA neu geschaffen worden seien. Erneut verband Trump sein Statement mit einer Medienschelte. "Don't believe the Fake News Suppression Polls", so Trump. E-Mails würden zudem belegen, dass die "AmazonWashingtonPost" und die "FailingNewYorkTimes" nur widerwillig über ein pikantes Geheimtreffen von Bill Clinton und der damaligen Justizministerin Loretta Lynch berichtet hätten.

Clinton und Lynch hatten sich im Sommer 2016 heimlich auf einem Flughafen in Arizona getroffen, woraufhin Lynch die Behörden-Untersuchung gegen Hillary Clinton durch das FBI einstellen ließ.