NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Apple haben am Dienstag ihre Rekordjagd wieder aufgenommen und bei 161,83 US-Dollar eine Bestmarke erreicht. Zuletzt zogen sie an der Spitze des kaum veränderten Dow Jones Industrial um 1,45 Prozent auf 161,109 Dollar an.

Weiterhin treibt die Aussicht auf die baldige Einführung eines neuen iPhone-Modells die Aktien an. Zudem hatte jüngst eine wahre Flut von Experten in Reaktion auf die erfreulichen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal ihre Kursziele für die Papiere angehoben. Zu den größten Optimisten zählen die Fachleute von Drexel Hamilton: Sie trauen den Papieren einen Anstieg bis auf 208 Dollar zu.

Der Technologiekonzern ist derzeit das wertvollste Unternehmen der Welt und aktuell rund 833 Milliarden Dollar schwer. Apple könnte damit als erste börsennotierte Firma überhaupt demnächst die magische Grenze von 1 Billion Dollar Marktkapitalisierung knacken./la/he

ISIN US0378331005

