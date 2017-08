Na so etwas - was war denn da mit den US-Verbrauchern los? Gestern Abend wurden neue Zahlen zur Höhe der Verbraucherkredite in den USA veröffentlicht. Und bekanntlich konsumieren die US-Amerikaner(innen) auch gerne "auf Pump", wenn die Einkommen nicht reichen. Kurz- und vielleicht mittelfristig ist das durchaus gut für die US-Volkswirtschaft.

Verbraucherkredite - bearish oder bullish?

Doch wenn die Verbraucher(innen) es mit den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...