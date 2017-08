DZ Bank hebt fairen Wert für Deutsche Post auf 39 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Post nach Zahlen zum zweiten Quartal von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Ergebnisse in den einzelnen Segmenten hätten sich weitgehend wie erwartet entwickelt, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Dienstag. "Sehr erfreulich" habe das Expressgeschäft abgeschnitten.

NordLB senkt Fraport auf 'Verkaufen' - Ziel 75 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Fraport nach dem guten Lauf der Aktie von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Die Papiere des Flughafenbetreibers hätten mittlerweile ein sehr ambitioniertes Bewertungsniveau erreicht, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Dienstag. Das Kurziel hob der Experte nach der schwungvollen Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr aber von 69,50 auf 75,00 Euro an.

Baader Bank hebt Baywa auf 'Buy' - Ziel bleibt 36 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Baywa nach Zahlen für das zweite Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 36 Euro belassen. Der jüngste Kursrückgang bei der Aktie des Agrarhändlers habe eine Kaufgelegenheit geschaffen, schrieb Analyst Christian Weiz in einer Studie vom Dienstag. Das Geschäft dürfte im zweiten Halbjahr wieder aufblühen.

SocGen hebt Gea Group auf 'Hold' und Ziel auf 38 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Gea Group von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 30,50 auf 38,00 Euro angehoben. Nach zwei Gewinnwarnungen in Folge sollte der Aktienkurs des Maschinenbauers inzwischen die meisten negativen Nachrichten einpreisen, schrieb Analyst Sebastian Ubert in einer Studie vom Dienstag. Nun sei die Zeit für einen konstruktiveren Blick auf die Aktie gekommen, insbesondere nach dem Einstieg des belgischen Investors Albert Frère. Kurzfristig dürfte es bei dem Unternehmen aber noch turbulent bleiben, und es brauche Zeit, die bestehenden Probleme zu lösen.

Hauck & Aufhäuser hebt Xing auf 'Buy' und Ziel auf 300 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Xing von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 205 auf 300 Euro angehoben. Das führende Online-Karrierenetzwerk im deutschsprachigen Raum dürfte dank strategischer Zukäufe und der jüngsten Wachstumsinitiativen die Erwartungen übertreffen, schrieb Analyst Lars Dannenberg in einer Studie vom Dienstag. Er hob deshalb die Gewinnschätzungen an.

Independent hebt Drägerwerk auf 'Halten' und Ziel auf 89 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Drägerwerk mit Blick auf die Kursverluste der vergangenen Wochen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 85 auf 89 Euro angehoben. Die endgültigen Quartalszahlen des Herstellers von Medizin- und Sicherheitstechnik hätten derweil nicht überrascht und den zuvor veröffentlichten Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Dienstag. Er wertete die jüngsten Verbesserungen bei der Kosteneffizienz positiv. Auch der Auftragseingang habe sich verbessert. Weininger erhöhte seine Gewinnschätzungen.

Warburg Research senkt GFT Technologies auf 'Hold'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat GFT Technologies vor den Zahlen für das zweite Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 20,00 auf 17,50 Euro gesenkt. Der auf die Finanzbranche spezialisierte Software-Hersteller dürfte angesichts der erst jüngst angepassten Unternehmensprognosen schwache Resultate vorlegen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Dienstag. Die Gewinnerwartungen des Marktes für 2017 und 2018 erschienen immer noch zu hoch. Der Experte sieht vorerst weiteren Gegenwind für die Aktien. GFT hatte zuletzt beim Ausblick zurückrudern müssen. Gründe waren etwa der Sparkurs von Deutscher Bank und Barclays gewesen.

Kepler startet Delivery Hero mit 'Buy' - Ziel 33,50 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Delivery Hero mit "Buy" und einem Kursziel von 33,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen sei der weltgrößte und am breitesten aufgestellte Essenslieferdienst, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer Studie vom Dienstag. Für den Zeitraum 2016 bis 2020 rechnet er mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzplus von 43 Prozent.

DZ Bank senkt fairen Wert für Continental auf 235 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental von 249 auf 235 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Michael Punzet reduzierte nach den Zweitquartalszahlen des Autozulieferers und Reifenherstellers seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2017 und 2018. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Schätzungen etwas verfehlt. Conti sei aber gut positioniert für weiteres Wachstum, schrieb er in einer Studie vom Dienstag.

DZ Bank senkt fairen Wert für BMW auf 99 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW nach Zahlen von 103 auf 99 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Michael Punzet begründete die Änderung in einer Studie vom Dienstag mit dem Kartellverdacht gegen die deutschen Autobauer und den voraussichtlich höheren Kursschwankungen in Abhängigkeit von den damit zusammenhängenden Nachrichten. Die Entwicklung von BMW im ersten Halbjahr nannte der Experte solide.

