Steigende Rohstoffpreise, ein schwacher US-Dollar, ein starker Euro - das hat Folgen am deutschen Aktienmarkt. Christoph Zwermann von Zwermann Financial zeigt mögliche Szenarien... Euro bei 1,40 und DAX bei 10.000? Könnte sein. War nämlich schon so. Bis dahin ist noch ein weiter Weg. Aber Achtung, sagt Christoph Zwermann im Gespräch mit Antje Erhard.