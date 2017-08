BRÜSSEL (dpa-AFX) - In Reaktion auf eine Eierprobe mit gesundheitsgefährdenden Fipronil-Werten hat die belgische Regierung neue Vorsichtsmaßnahmen angekündigt. Unter anderem sollen weitere Geflügelbetriebe gesperrt werden, wie die zuständigen Minister am Dienstagabend laut Nachrichtenagentur Belga in einer gemeinsamen Mitteilung ankündigten.

Zuvor hatte die Lebensmittelsicherheitsbehörde FASNK bekanntgegeben, dass bei einer am 18. Juli entnommenen Probe ein Fipronil-Wert von 0,92 Milligramm pro Kilogramm (mg/kg) gemessen wurde. Ab 0,72 mg/kg geht die EU von einer Gesundheitsgefahr aus. Ursprünglich war dabei ein niedriger Wert von 0,076 mg/kg festgestellt worden. Der Betrieb nutzte jedoch sein Recht, ein Gegengutachten erstellen zu lassen - das wiederum den deutlichen höheren Wert von 0,92 mg/kg ergab. Die FASNK versucht, den Grund für die unterschiedlichen Messungen zu ermitteln.

Die Regierung will nun alle Legehennen-Betriebe sperren, deren Proben von jenem Labor ausgewertet wurden, das den niedrigeren Wert gemessen hatte. Nach Angaben von Landwirtschaftsminister Denis Ducarme und Gesundheitsministerin Maggie De Block geht es um sechs Betriebe, von denen drei ohnehin schon gesperrt sind.

Außerdem soll es einen Rückruf der Eier aus diesen Betrieben geben, Verbraucher sollen über Chargennummern informiert werden und können betroffene Eier in den Laden zurückbringen. Die beiden Minister forderten von der FASNK außerdem die Einrichtung einer Bürger-Hotline. Außerdem sollen die Ergebnisse des Gegengutachtens auf den Prüfstand und die Geflügelbranche stärker überwacht werden.

In Belgien wurden bislang zwar Höfe gesperrt, Aufforderungen an Verbraucher, bestimmte Eier wegzuwerfen, gab es bis zum Dienstag aber nicht - was mit den niedrigen gemessenen Fipronil-Werten begründet wurde. Diese Argumentation gerät nun in Zweifel. Noch am Montagabend hatte die FASNK erklärt, der bis dahin höchste gemessene Fipronil-Wert in Belgien liege bei 0,096 mg/kg.

Die Landwirte-Organisation Boerenbond, die in Bauern in Flandern und im Osten Belgiens vertritt, schätzt den Schaden für die Geflügelbranche durch die Fipronil-Krise derweil auf mindestens zehn Millionen Euro. Die Organisation forderte staatliche Unterstützung für betroffene Betriebe. In der Wallonie im Süden des Landes will der regionale Landwirtschaftsminister René Collin Ansprechpartner für Landwirte einsetzen, die Entschädigungen beantragen wollen./hrz/DP/he

