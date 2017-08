Militäreinheiten haben den Abgeordneten des Parlaments in Venezuela den Zugang zu ihrem Saal verweigert. Den nutzte die neu installierte Verfassungsversammlung. Maduro erhält zudem Unterstützung von einem Ex-Fußballstar.

In Venezuela scheint das Parlament endgültig entmachtet. Nachdem Militäreinheiten das weitläufige Gebäude der Nationalversammlung abgeriegelt hatten und Abgeordneten der Zugang verweigert worden war, kam die von Staatschef Nicolás Maduro initiierte Verfassungsgebende Versammlung am Dienstag in dem Saal zu einer Sitzung zusammen, in dem bisher das von der Opposition dominierte, legal gewählte Parlament tagte. Zuvor hatte die am Freitag installierte Versammlung zwar in dem Gebäude getagt, das allerdings in einem anderen Saal.

Abgeordnete berichteten, dass sich Soldaten in der Nacht zu Dienstag Zutritt zu den bisherigen Räumlichkeiten des Parlaments verschafften, um die Sitzung der Verfassungsversammlung vorzubereiten. Die Verfassungsversammlung hat als übergeordnetes ...

